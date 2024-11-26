"Со всем справились, но не забили гол". Суханов рассказал о поражении от Кривбасса

Форвард "Оболони" Сергей Суханов в эфире УПЛ ТВ прокомментировал поражение от "Кривбасса" (0:1) в 14 туре УПЛ.

- Какой сегодня был план на игру и как думаете, почему не удалось его выполнить?

- Настраивались на хорошую игру, хотели получить положительный результат. Видим, что видим. Пропустили гол, поставили пенальти, не забили пенальти. Имеем то, что имеем.

- "Кривбасс" действовал несколько неожиданно? Не справились с ним? Как объяснить?

- Как сказать? Не то, что неожиданно, все ожидаемо. Мы готовились к этому сопернику. Разбирали его, как они выходят от ворот, и знали, что они будут делать. Мы справились, мы просто не забили гол. Моменты были у нас, но мы не смогли их реализовать. Те моменты, которых не так много было, но которые мы создали, не смогли реализовать.

- Моменты были, особенно во втором тайме. Одну из контратак начинали Вы и вели ее вперед. Почему "Оболони" не удается завершать эти атаки?

В решающей фазе, как говорит главный тренер, надо принимать правильные решения, не спешить. Иногда надо спешить, иногда надо придержать мяч. Поэтому имеем то, что имеем. Хотелось быстрее отдать передачу на Мединского, но получилось так, что надо было еще тянуть и пробивать. Какие-то неправильные решения приводят к нереализации моментов.

- Команда нервничает, давление чувствуется в эти моменты решающие, можно сказать?

- Да, конечно. Когда реализовываешь моменты и забиваешь голы, команде сразу становится намного легче. Потому что впереди есть забитые мячи, а сзади уже играешь более раскованно, - сказал Суханов.