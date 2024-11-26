Неординарный выбор. Скрипник назвал лучших игроков УПЛ

Украинский тренер Виктор Скрипник назвал лучших футболистов украинской Премьер-лиги на сегодняшний день.

В топ-3 от специалиста вошли лидеры "Полесья" Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко, а также вингер "Динамо" Владислав Кабаев.

"В эту тройку я обязательно включу Гуцуляка. Он был лидером "Днепра-1", сейчас в "Полесье" он тоже среди лидеров. Парень стабильно демонстрирует свое мастерство, нет такого, что он на время куда-то пропал, выпал из игры. Забивает решающие голы. И в сборную его начали вызывать.

Затем - Кабаев, который своим трудом доказал, что является основным игроком "Динамо". Первый сезон для него был тяжелым. Он постоянно "ломался", когда поднимались нагрузки.

Сейчас это совсем другой Кабаев, такой игрок нужен "Динамо".

Еще одно просветление - Назаренко, который выстрелил. Но тут мы пока что говорим о короткой дистанции. Что он будет показывать через год, посмотрим", - сказал Скрипник.