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Третий - лишний? Акценты зрителя на играх 14-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Я бы назвал этот тур разнообразным и неоднозначным что ли. Как, собственно, и должно быть в обычном чемпионате. На мой взгляд, картина маслом получилась достаточно пестрой. У нас так бывает не всегда. Характерная особенность тура - команды, пытающиеся конкурировать с фаворитами, не выдержали темпа гонки.
В двух встречах с участием “Динамо” и “Шахтера” было забито на гол больше, чем в шести остальных. Впрочем, их задачу существенно облегчили соперники из когорты аутсайдеров. Лишь однажды в туре победу праздновали гости. И лишь однажды выиграла команда, находящаяся в таблице ниже своего визави.
- Динамо - Черноморец 3:1
- Верес - Александрия 1:1
- Шахтер - Ингулец 6:0
- Полесье - Заря 1:1
- Оболонь - Кривбасс 0:1
- Карпаты - Колос 1:0
- Ворскла - ЛНЗ 2:0
- Рух - Левый Берег 1:0
Зрелищность. Команды порадовали обилием опасных моментов у ворот. Больше всего их было в погромном матче чемпиона с замыкающим таблицу. Почти столько же - в Ровно. В тройку вошла житомирская игра, где таких эпизодов насчитал дюжину. Затем следует поединок “Карпат” с “Колосом” и встреча с участием лидера.
На Оболони соперники, скажем так, выполнили норму голевых шансов. В Полтаве матч, в этом смысле, получился ниже среднего. А худшим назову матч “Рух” - “Левый Берег”, в котором последний из полудесятка моментов имел место еще в начале второго тайма. Но в целом это был один из самых смотрибельных туров сезона.
Интрига. Трижды судьба игры решалась еще до перерыва. Первый же гол “Динамо”, забитый Ванатом на 16-й минуте, подписал приговор “Черноморцу”. Считаю, что “Ворскла” разобралась с этим на 30-й - когда счет открыл Мякушко: ЛНЗ не выглядел способным отыграться. “Шахтер” дотянул до гола Бондаренко “в раздевалку”.
Также трижды все могло измениться в эндшпиле. Не получившийся удар Гуцуляка мог принести победу “Полесью” на 87-й минуте. На второй компенсированной Клец положил мяч сверху на сетку через вратаря, едва не “прибив” “Александрию”. А еще минутой позже Кемкин справился с ударом Третьякова, отстояв три очка для “Карпат”.
Логика. И эта бабушка сказала надвое. Закономернее всего смотрелись ничьи в Ровно и Житомире, хотя в обоих случаях им пришлась бы к лицу более высокая результативность. Ну и странным было бы сомневаться в крупном счете в пользу “Шахтера”.
“Динамо” могло бы и не пропускать, а “Ворскла” - выиграть скромнее.
А вот в поединках “Оболони” с “Кривбассом”, “Руха” с “Левым Берегом” и “Карпат” с “Колосом” проигравшие не заслуживали поражения. Ковалевцы и вовсе могли выиграть, реализуй они хотя бы треть своих голевых возможностей.
Судейство. Разберем два резонансных момента. Как всегда, с точки зрения моего коллеги-консультанта Юстаса.
“Рух” - “Левый Берег”: пенальти в ворота гостей на 45-й минуте и победный гол. “Лет пять назад альфа и омега была игра в мяч, остальное было неважно. Сейчас можно сыграть в мяч через ногу (как тут), или в мяч и потом в ногу и получить пенальти. Где эта тонкая грань - определяет арбитр и ВАР”. То есть, решение правомерно.
“Верес” - “Александрия”: пенальти в ворота гостей за игру рукой Калюжного на 27-й минуте и 1:0. “По поводу толчка его соперником перед этим - 50 на 50. Положение рук - полет нормальный: неестественное. При этом так называемый “случайный мяч” уже давно не работает”. Таким образом, и тут решение имеет право на жизнь.
Знаю, что это мнение не совпадает с оценками экспертов. Но мы видим так и объясняем, почему. И, при всем несомненном уважении к авторитетам арбитража, Юстаса порадовало “природное положение руки до биомеханического положения тела”. “Эдак мы к квантовой и молекулярной физике перейдем”. Конец цитаты.
Везение. Здесь отличились “Карпаты”. Нефартовый Боливар обстучал каркас их ворот дважды: на 12-й минуте, до пропущенного “Колосом” судьбоносного мяча - стойку, и на 78-й - после него - перекладину.
“Организованный” Удодом гол в свои ворота от “Динамо”, меркнет по сравнению с “букетом” из штанги Бражко и убийственных промахов Караваева и Волошина. Хотя все это и не спасло “Черноморец” от поражения.
Личности. Живость тура подтверждает и количество выделенных мною персоналий - семнадцать: рекорд сезона.
Ярчайшая фигура - Зубков из “Шахтера”: шесть участий в ключевых моментах, в том числе и четырех голах. Столько же раз, включая парированный пенальти, засветился и кипер “Ингульца” Паламарчук. При этом пропустивший шесть мячей. На одно участие меньше и три голевых действия у Буяльского из “Динамо”.
На уровне последнего запомнились Дахновский (“Верес”) и вратарь “Александрии” Ермаков. Дальше у меня идут Гайдучик из “Вереса”, страж ворот “Карпат” Кемкин и, пожалуй-таки Ризнык из “Шахтера”. Стоит отметить также Иеде (“Ворскла”).
Эффективен был Ванат (“Динамо”). Бросилась в глаза тройка бразильских джокеров “Шахтера”: Эгиналду - Невертон - Педриньо, плясавшая на “трупе” “Ингульца”. Отдельного упоминания заслуживает Маханьков (“Кривбасс”) с тремя важнейшими сэйвами в течение четверти часа, включая взятый пенальти.
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Ну и для полноты списка - Будковский (“Заря”), Безерра (“Александрия”) и Кевин (“Шахтер”).
Симпатии. Вне конкуренции в атаке был “Шахтер”. За ним - “Динамо”. Третьим я назову “Верес”, хоть почти все его моменты пришлись на первый тайм. Затем одинаково впечатлили “Колос” и “Александрия”. Смотрелись также “Полесье” и “Заря”.
Разочарование тура - “Черноморец”: гол Скибы в компенсированное время стал его единственным зачетным шансом за весь матч. В тройке худших также ЛНЗ и “Рух”.
Таблица. Неудача “Александрии” позволила оформить единоличное лидерство “Динамо”. Третий в споре двух извечных фаворитов начинает становиться лишним?
Потеря очков “Полесьем” отдалила его от ведущей тройки и позволила подтянуться вплотную к предполагаемой последней путевке в Европу “Кривбассу”.
“Ворскла” несколько обезопасила себя от “зоны риска”, примкнув к “Вересу” и “Заре”. Нижняя пятерка, оставшись при своих интересах, изображает бег на месте.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|13
|11
|2
|0
|32-10
|35
|2
|ФК Александрия
|13
|10
|3
|0
|22-8
|33
|3
|Шахтер
|13
|9
|2
|2
|37-12
|29
|4
|Полесье
|13
|6
|5
|2
|21-11
|23
|5
|Кривбасс
|13
|6
|4
|3
|14-11
|22
|6
|Карпаты
|14
|6
|3
|5
|16-17
|21
|7
|ЛНЗ
|14
|5
|3
|6
|15-20
|18
|8
|Рух
|13
|4
|6
|3
|17-9
|18
|9
|Верес
|14
|3
|7
|4
|15-17
|16
|10
|Заря
|14
|5
|1
|8
|14-18
|16
|11
|Ворскла
|14
|4
|4
|6
|14-18
|16
|12
|Колос
|14
|2
|7
|5
|8-11
|13
|13
|Черноморец
|14
|3
|3
|8
|9-17
|12
|14
|Левый Берег
|14
|2
|3
|9
|4-18
|9
|15
|Оболонь
|14
|2
|3
|9
|6-27
|9
|16
|Ингулец
|14
|0
|6
|8
|9-29
|6
Анонсы. Вывеска тура: “Кривбасс” - “Полесье”. “Лобовая” схватка за это самое четвертое место, что может оказаться проходным в Европу. Перцу добавляет то, что большее в чемпионате обоим вряд ли светит.
С точки зрения таблицы, не менее архиважным является ново-киевское дерби. “Левый Берег” с “Оболонью” схлестнутся в экстазе буквально на краю пропасти - пусть пока лишь на экваторе сезона. Только вот особого зрелища именно от этой пары команд ожидать представляется напрасным.
Остальные как остальные. Но прежде у нас по распорядку недели будут “Шахтер” в Эйндховене и “Динамо” с “Викторией”. По печальной привычке сезона многого тут ждать не приходится. Разве что любопытно, как будет выглядеть лидер УПЛ на фоне второй команды Чехии. Которая с другими нашими смотрелась просто “монстром”.
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