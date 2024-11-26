Третий - лишний? Акценты зрителя на играх 14-го тура УПЛ

Я бы назвал этот тур разнообразным и неоднозначным что ли. Как, собственно, и должно быть в обычном чемпионате. На мой взгляд, картина маслом получилась достаточно пестрой. У нас так бывает не всегда. Характерная особенность тура - команды, пытающиеся конкурировать с фаворитами, не выдержали темпа гонки.

В двух встречах с участием “Динамо” и “Шахтера” было забито на гол больше, чем в шести остальных. Впрочем, их задачу существенно облегчили соперники из когорты аутсайдеров. Лишь однажды в туре победу праздновали гости. И лишь однажды выиграла команда, находящаяся в таблице ниже своего визави.

Динамо - Черноморец 3:1

Верес - Александрия 1:1

Шахтер - Ингулец 6:0

Полесье - Заря 1:1

Оболонь - Кривбасс 0:1

Карпаты - Колос 1:0

Ворскла - ЛНЗ 2:0

Рух - Левый Берег 1:0

Зрелищность. Команды порадовали обилием опасных моментов у ворот. Больше всего их было в погромном матче чемпиона с замыкающим таблицу. Почти столько же - в Ровно. В тройку вошла житомирская игра, где таких эпизодов насчитал дюжину. Затем следует поединок “Карпат” с “Колосом” и встреча с участием лидера.

На Оболони соперники, скажем так, выполнили норму голевых шансов. В Полтаве матч, в этом смысле, получился ниже среднего. А худшим назову матч “Рух” - “Левый Берег”, в котором последний из полудесятка моментов имел место еще в начале второго тайма. Но в целом это был один из самых смотрибельных туров сезона.

Интрига. Трижды судьба игры решалась еще до перерыва. Первый же гол “Динамо”, забитый Ванатом на 16-й минуте, подписал приговор “Черноморцу”. Считаю, что “Ворскла” разобралась с этим на 30-й - когда счет открыл Мякушко: ЛНЗ не выглядел способным отыграться. “Шахтер” дотянул до гола Бондаренко “в раздевалку”.

Также трижды все могло измениться в эндшпиле. Не получившийся удар Гуцуляка мог принести победу “Полесью” на 87-й минуте. На второй компенсированной Клец положил мяч сверху на сетку через вратаря, едва не “прибив” “Александрию”. А еще минутой позже Кемкин справился с ударом Третьякова, отстояв три очка для “Карпат”.

Логика. И эта бабушка сказала надвое. Закономернее всего смотрелись ничьи в Ровно и Житомире, хотя в обоих случаях им пришлась бы к лицу более высокая результативность. Ну и странным было бы сомневаться в крупном счете в пользу “Шахтера”.

“Динамо” могло бы и не пропускать, а “Ворскла” - выиграть скромнее.

А вот в поединках “Оболони” с “Кривбассом”, “Руха” с “Левым Берегом” и “Карпат” с “Колосом” проигравшие не заслуживали поражения. Ковалевцы и вовсе могли выиграть, реализуй они хотя бы треть своих голевых возможностей.

Судейство. Разберем два резонансных момента. Как всегда, с точки зрения моего коллеги-консультанта Юстаса.

“Рух” - “Левый Берег”: пенальти в ворота гостей на 45-й минуте и победный гол. “Лет пять назад альфа и омега была игра в мяч, остальное было неважно. Сейчас можно сыграть в мяч через ногу (как тут), или в мяч и потом в ногу и получить пенальти. Где эта тонкая грань - определяет арбитр и ВАР”. То есть, решение правомерно.

“Верес” - “Александрия”: пенальти в ворота гостей за игру рукой Калюжного на 27-й минуте и 1:0. “По поводу толчка его соперником перед этим - 50 на 50. Положение рук - полет нормальный: неестественное. При этом так называемый “случайный мяч” уже давно не работает”. Таким образом, и тут решение имеет право на жизнь.

Знаю, что это мнение не совпадает с оценками экспертов. Но мы видим так и объясняем, почему. И, при всем несомненном уважении к авторитетам арбитража, Юстаса порадовало “природное положение руки до биомеханического положения тела”. “Эдак мы к квантовой и молекулярной физике перейдем”. Конец цитаты.

Везение. Здесь отличились “Карпаты”. Нефартовый Боливар обстучал каркас их ворот дважды: на 12-й минуте, до пропущенного “Колосом” судьбоносного мяча - стойку, и на 78-й - после него - перекладину.

“Организованный” Удодом гол в свои ворота от “Динамо”, меркнет по сравнению с “букетом” из штанги Бражко и убийственных промахов Караваева и Волошина. Хотя все это и не спасло “Черноморец” от поражения.

Личности. Живость тура подтверждает и количество выделенных мною персоналий - семнадцать: рекорд сезона.

Ярчайшая фигура - Зубков из “Шахтера”: шесть участий в ключевых моментах, в том числе и четырех голах. Столько же раз, включая парированный пенальти, засветился и кипер “Ингульца” Паламарчук. При этом пропустивший шесть мячей. На одно участие меньше и три голевых действия у Буяльского из “Динамо”.

На уровне последнего запомнились Дахновский (“Верес”) и вратарь “Александрии” Ермаков. Дальше у меня идут Гайдучик из “Вереса”, страж ворот “Карпат” Кемкин и, пожалуй-таки Ризнык из “Шахтера”. Стоит отметить также Иеде (“Ворскла”).

Эффективен был Ванат (“Динамо”). Бросилась в глаза тройка бразильских джокеров “Шахтера”: Эгиналду - Невертон - Педриньо, плясавшая на “трупе” “Ингульца”. Отдельного упоминания заслуживает Маханьков (“Кривбасс”) с тремя важнейшими сэйвами в течение четверти часа, включая взятый пенальти.

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Ну и для полноты списка - Будковский (“Заря”), Безерра (“Александрия”) и Кевин (“Шахтер”).

Симпатии. Вне конкуренции в атаке был “Шахтер”. За ним - “Динамо”. Третьим я назову “Верес”, хоть почти все его моменты пришлись на первый тайм. Затем одинаково впечатлили “Колос” и “Александрия”. Смотрелись также “Полесье” и “Заря”.

Разочарование тура - “Черноморец”: гол Скибы в компенсированное время стал его единственным зачетным шансом за весь матч. В тройке худших также ЛНЗ и “Рух”.

Таблица. Неудача “Александрии” позволила оформить единоличное лидерство “Динамо”. Третий в споре двух извечных фаворитов начинает становиться лишним?

Потеря очков “Полесьем” отдалила его от ведущей тройки и позволила подтянуться вплотную к предполагаемой последней путевке в Европу “Кривбассу”.

“Ворскла” несколько обезопасила себя от “зоны риска”, примкнув к “Вересу” и “Заре”. Нижняя пятерка, оставшись при своих интересах, изображает бег на месте.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 13 11 2 0 32-10 35 2 ФК Александрия 13 10 3 0 22-8 33 3 Шахтер 13 9 2 2 37-12 29 4 Полесье 13 6 5 2 21-11 23 5 Кривбасс 13 6 4 3 14-11 22 6 Карпаты 14 6 3 5 16-17 21 7 ЛНЗ 14 5 3 6 15-20 18 8 Рух 13 4 6 3 17-9 18 9 Верес 14 3 7 4 15-17 16 10 Заря 14 5 1 8 14-18 16 11 Ворскла 14 4 4 6 14-18 16 12 Колос 14 2 7 5 8-11 13 13 Черноморец 14 3 3 8 9-17 12 14 Левый Берег 14 2 3 9 4-18 9 15 Оболонь 14 2 3 9 6-27 9 16 Ингулец 14 0 6 8 9-29 6

Анонсы. Вывеска тура: “Кривбасс” - “Полесье”. “Лобовая” схватка за это самое четвертое место, что может оказаться проходным в Европу. Перцу добавляет то, что большее в чемпионате обоим вряд ли светит.

С точки зрения таблицы, не менее архиважным является ново-киевское дерби. “Левый Берег” с “Оболонью” схлестнутся в экстазе буквально на краю пропасти - пусть пока лишь на экваторе сезона. Только вот особого зрелища именно от этой пары команд ожидать представляется напрасным.

Остальные как остальные. Но прежде у нас по распорядку недели будут “Шахтер” в Эйндховене и “Динамо” с “Викторией”. По печальной привычке сезона многого тут ждать не приходится. Разве что любопытно, как будет выглядеть лидер УПЛ на фоне второй команды Чехии. Которая с другими нашими смотрелась просто “монстром”.