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"Думаю, он следующий", - Вернидуб назвал игрока, которого Кривбасс готов продать

Премьер-лига
Обновлено

Если будут серьезные предложения

"Думаю, он следующий", - Вернидуб назвал игрока, которого Кривбасс готов продать

fckryvbas.com

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб заявил, что клуб готов отпустить одного из своих лидеров Ивана Дибанго, если по нему буду т серьезные предложения.

"Дибанго, думаю, следующий. Все равно, если на него сейчас будет какой-нибудь зимой спрос – никто его не будет держать. Я сам сказал, что если есть неплохое предложение, которое устраивает и клуб – почему нет?

Есть наши украинцы, которые неплохие. Мне очень нравится Кузык, Микитишин, Драмбаев очень нравится. Надо время, чтобы они стабилизировались, показывали ту игру, которую нужно. Они все молодые, по 21 году, поэтому у них все только начинается. Я очень на это надеюсь", – сказал тренер.

Напомним, что в нынешнем сезоне Дибанго провел за "Кривбасс" девять матчей, в которых отдал 3 ассиста.

Контракт игрока с "Кривбассом" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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