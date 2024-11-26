  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фанаты Полесья после матча с Зарей выдвинули претензии Ашуру. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фанаты Полесья после матча с Зарей выдвинули претензии Ашуру. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Полесье в чемпионате не выигрывает пять матчей подряд

Фанаты Полесья после матча с Зарей выдвинули претензии Ашуру. ВИДЕО

instagram.com/white_zt_family

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" в очередной раз не смогло одержать победу, сыграв в 14-м туре УПЛ вничью с "Зарей".

После игры главный тренер житомирской команды Имад Ашур подошел к фанатской трибуне "волков", где попробовал ответить на неудобные вопросы болельщиков.

Часть разговора попала на видео и стала достоянием публики.

- Ашур, мы в Александрии говорили: сколько еще времени? Мы готовы ехать за вами в любую точку Украины. Дайте нам результат!

— Мы абсолютно все, каждый участвующий благодарны за вашу поддержку. Но мы говорили, не раз говорили, после каждого матча, который мы выигрывали, я повторял: мы строимся. Будут моменты взлетевших, и будут такие моменты, как сейчас. К сожалению, мы не можем предсказать результат. А сегодня чего не хватило? Голов.

— Если у вас не получается, нужно что-то менять.

– Эпизоды есть. Либо мы забиваем, либо нет. Мы никогда не будем знать, забьем ли мы сейчас или нет. Но мы создаем эпизоды, и сегодня их было достаточно. Конечно, мы хотим их реализовывать, но мы не можем это проконтролировать. Это игра.

По теме
yellow-arrow
"Не предавай своего внутреннего ребенка", - футбольная философия в Инстаграме от лидера Шахтера
yellow-arrow
Один из лидеров Руха спешит восстановиться к матчу с Шахтером
yellow-arrow
"Ситуация очень стрессовая", - Пушич заявил, что зимой намерен провести переговоры с Шахтером
Полесье (Житомир) Имад Ашур
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkiv)
26.11.2024 в 18:20
Можливо Ашур і перспективний тренер. Нічого не маю проти нього, тим більше, що не є вболівальником Полісся. Але якби був, то сказав би йому словами героя старої совкової комедії: «Тренуйся краще ... на кішках!» Українці вже мають сумний досвід застосування мантр «Дайте хлопчику ще 100 днів (рік, 5 років...) - і він навчиться...» Цей досвід коштував Україні сотень тисяч життів. Надто дорогою виходить вартість навчання "нових облич".
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 7
Acsakal (Kharkiv)
26.11.2024 в 18:20
Можливо Ашур і перспективний тренер. Нічого не маю проти нього, тим більше, що не є вболівальником Полісся. Але якби був, то сказав би йому словами героя старої совкової комедії: «Тренуйся краще ... на кішках!» Українці вже мають сумний досвід застосування мантр «Дайте хлопчику ще 100 днів (рік, 5 років...) - і він навчиться...» Цей досвід коштував Україні сотень тисяч життів. Надто дорогою виходить вартість навчання "нових облич".
Ответить
1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.11.2024 в 19:20
А не наглість вимагати від новачка УПЛ змагатись за золото... ??? Команда будується 2-3 роки, а диванні дрочуни вимагають за декілька місяців ( від новачка УПЛ) боротись з ДИНАМО та шахтьором....
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.11.2024 в 17:25
Тренер повинен перед стадом тупорилих оленів щось пояснювати... З цих 50 бидломанів, тільки 2-3 чоловіка можуть сформулювати питання, а не мичати...
Ответить
0
5
tekutiev (донецк,Украина)
26.11.2024 в 17:34
тупая дырявая затычка ты же сам быдломан.лижи суркису и не гавкай
Ответить
4
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.11.2024 в 19:22
Ти чув, алекс69, що тобі собутильник каже - що тобі жо.па, ніхто слова не давав ! Не кинеш пити, знову Бобик в рот нахлобучить під парканом, як минулого разу !
 
0
0
shura73 (угледар)
26.11.2024 в 19:18
.опе слова не давали
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.11.2024 в 19:27
Що старе пе.др.ило, правда твої за.лупасті очі ріже ??? Гамадрил ти заднєпривідний, тобі літ під сра ку дід, а ти виліз на віслюка та шашкою розмахуєш...Злазь та корисною справою займись, кинь квасити, влаштуйся на роботу...Країні потрібні асенізатори, ти підійдеш...
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости