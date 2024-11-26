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Фанаты Полесья после матча с Зарей выдвинули претензии Ашуру. ВИДЕО
Полесье в чемпионате не выигрывает пять матчей подряд
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После игры главный тренер житомирской команды Имад Ашур подошел к фанатской трибуне "волков", где попробовал ответить на неудобные вопросы болельщиков.
Часть разговора попала на видео и стала достоянием публики.
- Ашур, мы в Александрии говорили: сколько еще времени? Мы готовы ехать за вами в любую точку Украины. Дайте нам результат!
— Мы абсолютно все, каждый участвующий благодарны за вашу поддержку. Но мы говорили, не раз говорили, после каждого матча, который мы выигрывали, я повторял: мы строимся. Будут моменты взлетевших, и будут такие моменты, как сейчас. К сожалению, мы не можем предсказать результат. А сегодня чего не хватило? Голов.
— Если у вас не получается, нужно что-то менять.
– Эпизоды есть. Либо мы забиваем, либо нет. Мы никогда не будем знать, забьем ли мы сейчас или нет. Но мы создаем эпизоды, и сегодня их было достаточно. Конечно, мы хотим их реализовывать, но мы не можем это проконтролировать. Это игра.
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