Фанаты Полесья после матча с Зарей выдвинули претензии Ашуру. ВИДЕО

" Полесье " в очередной раз не смогло одержать победу, сыграв в 14-м туре УПЛ вничью с "Зарей".

После игры главный тренер житомирской команды Имад Ашур подошел к фанатской трибуне "волков", где попробовал ответить на неудобные вопросы болельщиков.

Часть разговора попала на видео и стала достоянием публики.

- Ашур, мы в Александрии говорили: сколько еще времени? Мы готовы ехать за вами в любую точку Украины. Дайте нам результат!

— Мы абсолютно все, каждый участвующий благодарны за вашу поддержку. Но мы говорили, не раз говорили, после каждого матча, который мы выигрывали, я повторял: мы строимся. Будут моменты взлетевших, и будут такие моменты, как сейчас. К сожалению, мы не можем предсказать результат. А сегодня чего не хватило? Голов.

— Если у вас не получается, нужно что-то менять.

– Эпизоды есть. Либо мы забиваем, либо нет. Мы никогда не будем знать, забьем ли мы сейчас или нет. Но мы создаем эпизоды, и сегодня их было достаточно. Конечно, мы хотим их реализовывать, но мы не можем это проконтролировать. Это игра.