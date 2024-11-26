Замешано Динамо. Бразилец горняков назвал свой самый счастливый день в Шахтере

Футболист " Шахтера " Кевин рассказал о себе и своих самых счастливых моментах в Украине.

- Ты производишь впечатление очень положительного человека. Ты такой и есть, у тебя всегда хорошее настроение?

– Я на самом деле по жизни перманентно очень счастливый человек, я люблю шутить, люблю смеяться. И всегда, когда выхожу на поле в матчах или во время тренировок, пытаюсь создать очень положительную атмосферу. И я надеюсь, что вы сможете почаще видеть такого Кевина – счастливого и веселого.

- А в какие моменты ты грустишь?

– Все мы люди и нормально иногда быть грустным. Я рад, что у меня есть возможность заниматься своим любимым делом, играть в футбол. И делать это со страстью. И, конечно, я счастлив, когда моя семья в порядке. Когда родные не грустят, не грущу и я.

- Вспомни свой самый счастливый момент в "Шахтере" и самый грустный?

– Мой самый счастливый момент в "Шахтере", когда мы победили "Динамо" 1:0 в чемпионском матче и соответственно пополнили свою коллекцию золотых наград. А самый печальный был накануне матча с "Болоньей", когда я травмировался. Повреждение было несерьезным, но, тем не менее, я вынужден был пропустить тот поединок и не сумел дебютировать в Лиге чемпионов еще тогда в Италии.

- А какой матч в Украине для тебя был самым сложным?

- Я склонен считать, что тот же поединок с "Динамо", о котором я уже упоминал. Тогда была напряженная борьба между двумя достойными командами. И было сложно играть против их хорошо слаженной обороны.