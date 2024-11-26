"Не предавай своего внутреннего ребенка", - футбольная философия в Инстаграме от лидера Шахтера

22-летний хавбек " Шахтера " и сборной Украины Георгий Судаков на своей странице в Instagram обратился к своим подписчикам.

"Не забывайте свои детские мечты, будьте преданными, не сдавайтесь! Конечно, во взрослом спорте не все так гладко, но не предавай своего внутреннего ребенка, потому что именно он подарил тебе любовь и страсть к игре", - написал Судаков.

Также для публикации Судаков использовал картинку одного из психологических аккаунтов.