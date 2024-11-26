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"Не предавай своего внутреннего ребенка", - футбольная философия в Инстаграме от лидера Шахтера
Георгий Судаков - о любви к игре
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
22-летний хавбек "
"Не забывайте свои детские мечты, будьте преданными, не сдавайтесь! Конечно, во взрослом спорте не все так гладко, но не предавай своего внутреннего ребенка, потому что именно он подарил тебе любовь и страсть к игре", - написал Судаков.
Также для публикации Судаков использовал картинку одного из психологических аккаунтов.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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