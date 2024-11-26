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Один из лидеров Руха спешит восстановиться к матчу с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено

Евгения Пастуха в этом сезоне преследуют травмы

Один из лидеров Руха спешит восстановиться к матчу с Шахтером

Фото: ФК Рух

Новина українською

Один из ведущих игроков "Руха" Евгений Пастух пропустил поединок 14-го тура УПЛ с "Левым Берегом" из-за повреждения стопы.

Впрочем, как сообщает Sport.ua, 20-летний хавбек постепенно восстанавливается, и клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы в ближайшие дни он начал тренироваться в общей группе и сумел принять участие в календарном матче 15 тура – с "Шахтером", который пройдет 1 декабря.

На данный момент Пастух, которого в текущем сезоне преследуют травмы, провел за "Рух" четыре календарных поединка.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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