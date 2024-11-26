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Один из лидеров Руха спешит восстановиться к матчу с Шахтером
Евгения Пастуха в этом сезоне преследуют травмы
Фото: ФК Рух
Один из ведущих игроков "
Впрочем, как сообщает Sport.ua, 20-летний хавбек постепенно восстанавливается, и клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы в ближайшие дни он начал тренироваться в общей группе и сумел принять участие в календарном матче 15 тура – с "Шахтером", который пройдет 1 декабря.
На данный момент Пастух, которого в текущем сезоне преследуют травмы, провел за "Рух" четыре календарных поединка.
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