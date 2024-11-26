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"Ситуация очень стрессовая", - Пушич заявил, что зимой намерен провести переговоры с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено

Тренер намекает, что может покинуть команду

"Ситуация очень стрессовая", - Пушич заявил, что зимой намерен провести переговоры с Шахтером

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич заявил, что зимой он намерен провести переговоры с руководством донецкого клуюба относительно своего будущего.

– Как долго можно работать в таких тяжелых условиях?

– Во время зимней паузы я сяду с клубом за стол переговоров. Я собираюсь хорошо подумать, что делать. Ситуация, конечно, очень стрессовая во многих отношениях.

Но в футбольном плане я хорошо провожу время, мы строим команду. "Шахтер" — команда Лиги чемпионов, в которой больше всего самоподготовленных игроков, семь-восемь молодых украинских ребят, которые делают большие шаги. Мы также привлекли пятерых молодых бразильцев. Команда очень прогрессирует.

Я не хочу просто отказываться от этого. Прошлым летом уже был интерес ко мне. Известно, что я мог поехать в "Ливерпуль" с Арне Слотом, но был интерес и со стороны других клубов.

Кроме действующего контракта, я испытывал определенную обязанность перед "Шахтером", поэтому это не было вариантом. Сейчас я собираюсь пересмотреть ситуацию, – сказал Пушич.

Напомним, что контракт Пушича с "Шахтером" рассчитан до лета 2026 года.

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Источник:
De Telegraaf
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
26.11.2024 в 19:35
Нафига приходил, а так да, вали быстрее.
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Комментарии 8
Matachorros (Chicago)
26.11.2024 в 19:35
Нафига приходил, а так да, вали быстрее.
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1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.11.2024 в 19:16
Все зрозуміло ! До шахтьора підкрадається песець.....
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1
tekutiev (донецк,Украина)
26.11.2024 в 19:20
помечтай затычка дырявая.твоя помойка динамо не лучше
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oda1979 (Запорожье)
26.11.2024 в 18:51
Да амба недонецкому не шахтеру. Через пару лет будут трехрублевыми футболерами играть
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tekutiev (донецк,Украина)
26.11.2024 в 18:56
прикрой .....идиот.скорее исчезнет твой .....кривбасс
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shura73 (угледар)
26.11.2024 в 19:14
трёхрублёвые с огромными понтами футболисты играют в твоём кривбассе.и чего они добились?будущее футбола Украины.а пушича никто держать не будет.
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1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.11.2024 в 18:35
вали и забирай с собой подливу!
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tekutiev (донецк,Украина)
26.11.2024 в 19:22
лишь бы на его место не взяли осла ротаня
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