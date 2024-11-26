"Ситуация очень стрессовая", - Пушич заявил, что зимой намерен провести переговоры с Шахтером

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич заявил, что зимой он намерен провести переговоры с руководством донецкого клуюба относительно своего будущего.

– Как долго можно работать в таких тяжелых условиях?

– Во время зимней паузы я сяду с клубом за стол переговоров. Я собираюсь хорошо подумать, что делать. Ситуация, конечно, очень стрессовая во многих отношениях.

Но в футбольном плане я хорошо провожу время, мы строим команду. "Шахтер" — команда Лиги чемпионов, в которой больше всего самоподготовленных игроков, семь-восемь молодых украинских ребят, которые делают большие шаги. Мы также привлекли пятерых молодых бразильцев. Команда очень прогрессирует.

Я не хочу просто отказываться от этого. Прошлым летом уже был интерес ко мне. Известно, что я мог поехать в "Ливерпуль" с Арне Слотом, но был интерес и со стороны других клубов.

Кроме действующего контракта, я испытывал определенную обязанность перед "Шахтером", поэтому это не было вариантом. Сейчас я собираюсь пересмотреть ситуацию, – сказал Пушич.

Напомним, что контракт Пушича с "Шахтером" рассчитан до лета 2026 года.