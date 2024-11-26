Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ситуация очень стрессовая", - Пушич заявил, что зимой намерен провести переговоры с Шахтером
Тренер намекает, что может покинуть команду
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Главный тренер "
– Как долго можно работать в таких тяжелых условиях?
– Во время зимней паузы я сяду с клубом за стол переговоров. Я собираюсь хорошо подумать, что делать. Ситуация, конечно, очень стрессовая во многих отношениях.
Но в футбольном плане я хорошо провожу время, мы строим команду. "Шахтер" — команда Лиги чемпионов, в которой больше всего самоподготовленных игроков, семь-восемь молодых украинских ребят, которые делают большие шаги. Мы также привлекли пятерых молодых бразильцев. Команда очень прогрессирует.
Я не хочу просто отказываться от этого. Прошлым летом уже был интерес ко мне. Известно, что я мог поехать в "Ливерпуль" с Арне Слотом, но был интерес и со стороны других клубов.
Кроме действующего контракта, я испытывал определенную обязанность перед "Шахтером", поэтому это не было вариантом. Сейчас я собираюсь пересмотреть ситуацию, – сказал Пушич.
Напомним, что контракт Пушича с "Шахтером" рассчитан до лета 2026 года.
Популярное сейчас
- Верховный Суд поставил точку в деле о возможном возвращении ПриватБанка Коломойскому
- Фьюри признал очевидное и назвал самого тяжелого соперника в карьере
- Журналист: Когда Буткевич на трибуне, Ашур включал режим Гвардиолы. Играет на публику ради президента
- В матче Динамо – Черноморец зафиксирован редкий для футбола случай
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
Комментарии 8