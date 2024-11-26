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Форвард Александрии – о календаре УПЛ: За неделю три игры, и две из них – с Динамо
У Александрии грядет сложный календарь
fco.com.ua
Форвард "
"Действительно, сейчас остались важные матчи. Нам нужно сыграть последний отрезок перед зимней паузой. С "Вересом" сыграли вничью. Это тяжелый и неуступчивый соперник. Очень непросто с ними играть на выезде.
Я думаю, по тому, как складывалась игра, ничья 1:1 – это неплохой для нас результат. У нас не все получалось, особенно в первом тайме. Но будем надеяться на позитивные результаты в будущих поединках.
Впереди нас ожидает не менее важная и тяжелая игра с "Черноморцем". Будем готовиться к поединку с одесситами. Затем у нас будет такой насыщенный график. Будет за неделю три матча, два из которых с "Динамо".
Будем готовиться. Я думаю, все будет хорошо! Физически мы готовы. Главное, с холодной головой подойти к этим играм и все будет хорошо. Все работают на все сто процентов", - рассказал Филиппов.
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