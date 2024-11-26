Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пушич: Несмотря на все трудности в Украине, я не тот человек, который просто сбежит
Тренер заявил, что хочет остаться в донецком клубе как можно дольше
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич перед матчем ЛЧ с ПСВ прокомментировал свои слова нидерландским СМИ о том, что
"Я мог покинуть команду и пойти в другие клубы, одним из которых был "Ливерпуль", но я объяснил, почему я этого не сделал.
У меня есть полтора года контракта с "Шахтером". Я намерен оставаться здесь как можно дольше, потому что я чувствую расположение не только в целом со стороны клуба, но и от моих игроков и людей, работающих в клубе.
Несмотря на все трудности в стране, я не тот человек, который просто сбежит. Перед нами много будущего.
В футболе ты никогда не знаешь, что случится, здесь все очень непредсказуемо. Но мое намерение – оставаться как можно дольше в клубе", - сказал Пушич.
Популярное сейчас
- "Ситуация очень стрессовая", - Пушич заявил, что зимой намерен провести переговоры с Шахтером
- "Думаю, он следующий", - Вернидуб назвал игрока, которого Кривбасс готов продать
- Верховный Суд поставил точку в деле о возможном возвращении ПриватБанка Коломойскому
- В матче Динамо – Черноморец зафиксирован редкий для футбола случай
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
Комментарии 3