Пушич: Несмотря на все трудности в Украине, я не тот человек, который просто сбежит

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич перед матчем ЛЧ с ПСВ прокомментировал свои слова нидерландским СМИ о том, что зимой хочет провести с клубом переговоры по поводу своего будущего .

"Я мог покинуть команду и пойти в другие клубы, одним из которых был "Ливерпуль", но я объяснил, почему я этого не сделал.

У меня есть полтора года контракта с "Шахтером". Я намерен оставаться здесь как можно дольше, потому что я чувствую расположение не только в целом со стороны клуба, но и от моих игроков и людей, работающих в клубе.

Несмотря на все трудности в стране, я не тот человек, который просто сбежит. Перед нами много будущего.

В футболе ты никогда не знаешь, что случится, здесь все очень непредсказуемо. Но мое намерение – оставаться как можно дольше в клубе", - сказал Пушич.