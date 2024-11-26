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Пушич: Несмотря на все трудности в Украине, я не тот человек, который просто сбежит

Премьер-лига
Обновлено

Тренер заявил, что хочет остаться в донецком клубе как можно дольше

Пушич: Несмотря на все трудности в Украине, я не тот человек, который просто сбежит

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич перед матчем ЛЧ с ПСВ прокомментировал свои слова нидерландским СМИ о том, что зимой хочет провести с клубом переговоры по поводу своего будущего.

"Я мог покинуть команду и пойти в другие клубы, одним из которых был "Ливерпуль", но я объяснил, почему я этого не сделал.

У меня есть полтора года контракта с "Шахтером". Я намерен оставаться здесь как можно дольше, потому что я чувствую расположение не только в целом со стороны клуба, но и от моих игроков и людей, работающих в клубе.

Несмотря на все трудности в стране, я не тот человек, который просто сбежит. Перед нами много будущего.

В футболе ты никогда не знаешь, что случится, здесь все очень непредсказуемо. Но мое намерение – оставаться как можно дольше в клубе", - сказал Пушич.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Серпень (Voznesensk)
26.11.2024 в 20:47
Не звалить. Гроші - понад усе. Де воно ще таку шару знайде? Хто його візьме? От тобі і менеджмент - якийсь недоумок кинув їх, як дешевку. А залишити - зовсім все уб'є. Треба іти на любі умови, аби його тільки здихатись. Бо буде ще гірше. І так вже без ЛЧ. Від нас же одна команда буде? Поправте, якщо не так.
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Комментарии 3
Серпень (Voznesensk)
26.11.2024 в 20:47
Не звалить. Гроші - понад усе. Де воно ще таку шару знайде? Хто його візьме? От тобі і менеджмент - якийсь недоумок кинув їх, як дешевку. А залишити - зовсім все уб'є. Треба іти на любі умови, аби його тільки здихатись. Бо буде ще гірше. І так вже без ЛЧ. Від нас же одна команда буде? Поправте, якщо не так.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.11.2024 в 21:30
в контракте должны быть прописаны условия досрочного расторжения БЕЗ выплаты компенсации. если такого пункта нет, то юр. служба - алени!
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Altrium (Podilsk)
26.11.2024 в 20:25
Можешь сбежать не просто , какая разница как сбежать
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