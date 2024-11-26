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В элитной компании. Михавко вошел в топ-15 молодых открытий 2024 года
По версии CIES Football Observatory
Динамо Київ
Портал CIES Football Observatory опубликовал свой рейтинг 100 молодых футболистов (до 20 лет), ставших открытиями в 2024 году.
Речь идет об игроках с наибольшим игровым опытом в 2024 году, которые в прошлом году сыграли не менее 900 минут на взрослом уровне.
В топ-15 рейтинга попал защитник "
Возглавил рейтинг Пау Кубарси из "Барселоны".
Топ-15 молодых открытий 2024 года по версии CIES:
1. Пау Кубарси ("Барселона"), рейтинг – 91,5
2. Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед") – 83,3
3. Хулио Солер ("Ланус") – 77
4. Эстевао Виллиан ("Палмейрас") – 74,9
5. Семих Кылычсой ("Бешикташ") – 73
6. Клаудио Эчеверри ("Ривер Плейт") – 72,9
7. Джек Хиншелвуд ("Брайтон") – 72,3
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8. Тобиас Паласио ("Архентинос Хуниорс") – 71,8
9. Ян Мин Хек ("Канвон") – 71,5
10. Брено Бидон ("Коринтианс") – 70,9
11. Иван Роман ("Палестино") – 70,8
12. Алексей Батраков ("Локомотив") – 70,7
13. Педро дос Сантос ("Зенит") – 70,3
14. Тарас Михавко ("Динамо") – 70,3
15. Ян-Карло Симич ("Андерлехт") – 69,4
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