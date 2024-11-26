В элитной компании. Михавко вошел в топ-15 молодых открытий 2024 года

Портал CIES Football Observatory опубликовал свой рейтинг 100 молодых футболистов (до 20 лет), ставших открытиями в 2024 году.

Речь идет об игроках с наибольшим игровым опытом в 2024 году, которые в прошлом году сыграли не менее 900 минут на взрослом уровне.

В топ-15 рейтинга попал защитник " Динамо " Тарас Михавко, набравший 70,3 рейтинговых баллов. У него 14-е место.

Возглавил рейтинг Пау Кубарси из "Барселоны".

Топ-15 молодых открытий 2024 года по версии CIES:

1. Пау Кубарси ("Барселона"), рейтинг – 91,5

2. Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед") – 83,3

3. Хулио Солер ("Ланус") – 77

4. Эстевао Виллиан ("Палмейрас") – 74,9

5. Семих Кылычсой ("Бешикташ") – 73

6. Клаудио Эчеверри ("Ривер Плейт") – 72,9

7. Джек Хиншелвуд ("Брайтон") – 72,3

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

8. Тобиас Паласио ("Архентинос Хуниорс") – 71,8

9. Ян Мин Хек ("Канвон") – 71,5

10. Брено Бидон ("Коринтианс") – 70,9

11. Иван Роман ("Палестино") – 70,8

12. Алексей Батраков ("Локомотив") – 70,7

13. Педро дос Сантос ("Зенит") – 70,3

14. Тарас Михавко ("Динамо") – 70,3

15. Ян-Карло Симич ("Андерлехт") – 69,4