Один из лидеров Александрии рассказал о шансах пробиться в еврокубки

Нападающий " Александрии " Александр Филиппов рассказал о шансах команды пробиться в еврокукбки по итогам сезона.

"Я не любитель заглядывать в турнирную таблицу в течение сезона. Тем более, мы не сыграли даже половины чемпионата.

Давайте посмотрим на таблицу в конце чемпионата и потом посчитаем очки. Сейчас нам предстоят самые важные игры.

Главное, чтобы никак на нас не давили результат, турнирная таблица и наши соперники. Мы будем готовиться отдельно к каждой игре. Сейчас ближайший поединок с "Черноморцем" является важнейшим. А очки будем считать в конце сезона", - сказал Филиппов.