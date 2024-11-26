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Один из лидеров Александрии рассказал о шансах пробиться в еврокубки
Александрия - третья сила?
fco.com.ua
Нападающий "
"Я не любитель заглядывать в турнирную таблицу в течение сезона. Тем более, мы не сыграли даже половины чемпионата.
Давайте посмотрим на таблицу в конце чемпионата и потом посчитаем очки. Сейчас нам предстоят самые важные игры.
Главное, чтобы никак на нас не давили результат, турнирная таблица и наши соперники. Мы будем готовиться отдельно к каждой игре. Сейчас ближайший поединок с "Черноморцем" является важнейшим. А очки будем считать в конце сезона", - сказал Филиппов.
Напомним, что "Александрия" на данный момент идет на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка после 13 матчей.
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