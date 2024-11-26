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Один из лидеров Александрии рассказал о шансах пробиться в еврокубки

Премьер-лига

Александрия - третья сила?

Один из лидеров Александрии рассказал о шансах пробиться в еврокубки

fco.com.ua

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Нападающий "Александрии" Александр Филиппов рассказал о шансах команды пробиться в еврокукбки по итогам сезона.

"Я не любитель заглядывать в турнирную таблицу в течение сезона. Тем более, мы не сыграли даже половины чемпионата.

Давайте посмотрим на таблицу в конце чемпионата и потом посчитаем очки. Сейчас нам предстоят самые важные игры.

Главное, чтобы никак на нас не давили результат, турнирная таблица и наши соперники. Мы будем готовиться отдельно к каждой игре. Сейчас ближайший поединок с "Черноморцем" является важнейшим. А очки будем считать в конце сезона", - сказал Филиппов.

Напомним, что "Александрия" на данный момент идет на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка после 13 матчей.

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ФК Александрия Александр Филиппов
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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