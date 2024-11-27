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Блавацкий рассудит матч Колос - Динамо и другие назначения на 15-й тур УПЛ
На матче "Шахтер" - "Рух" будет работать Копиевский
Фото: fcminaj.com
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 15-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
15-й тур
29 ноября (пятница)
"Ворскла" - "Ингулец" 15:30. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр VAR - Соловьян А.М. (Киевская обл.),
30 ноября (суббота)
"ЛНЗ" - "Верес" 13:00. Арбитр - Заброда К.В. (Сумы), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),
"Кривбасс" - "Полесье" 15:30. Арбитр - Афанасьев А.О. (Харьков), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
"Левый Берег" - "Оболонь" 18:00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Деревинский А.О. (Хмельницкий),
1 декабря (воскресенье)
"Александрия" - "Черноморец" 13:00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),
"Колос" - "Динамо" 15:30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Райда М.М. (Закарпатская обл.),
"Шахтер" - "Рух" 18:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),
2 декабря (понедельник)
"Заря" - "Карпаты" 18:00. Арбитр - Когут О.О. (Тернополь), Арбитр VAR - Каленов А.О. (Хмельницкий).
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