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Блавацкий рассудит матч Колос - Динамо и другие назначения на 15-й тур УПЛ

Премьер-лига

На матче "Шахтер" - "Рух" будет работать Копиевский

Блавацкий рассудит матч Колос - Динамо и другие назначения на 15-й тур УПЛ

Фото: fcminaj.com

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 15-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

15-й тур

29 ноября (пятница)

"Ворскла" - "Ингулец" 15:30. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр VAR - Соловьян А.М. (Киевская обл.),

30 ноября (суббота)

"ЛНЗ" - "Верес" 13:00. Арбитр - Заброда К.В. (Сумы), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),

"Кривбасс" - "Полесье" 15:30. Арбитр - Афанасьев А.О. (Харьков), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

"Левый Берег" - "Оболонь" 18:00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Деревинский А.О. (Хмельницкий),

1 декабря (воскресенье)

"Александрия" - "Черноморец" 13:00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),

"Колос" - "Динамо" 15:30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Райда М.М. (Закарпатская обл.),

"Шахтер" - "Рух" 18:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),

2 декабря (понедельник)

"Заря" - "Карпаты" 18:00. Арбитр - Когут О.О. (Тернополь), Арбитр VAR - Каленов А.О. (Хмельницкий).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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