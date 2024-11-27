Владимир Шаран - об амбициозном участнике УПЛ: Собрали игроков, а команды нет

Мнениями о событиях 14-го тура в украинской Премьер-лиге с корреспондентом UA-Футбол поделился экснаставник "Закарпатья", "Карпат", "Александрии" и "Миная" Владимир Шаран.

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- В отчетном туре нельзя не обратить внимание на один интересный факт: обе львовские команды одержали победы, переиграв соперников благодаря единому голу – "Карпаты" выиграли у "Колоса", а "Рух" у "Левого берега". Что скажете об этих поединках?

- По моему субъективному личному мнению, это были ничейные матчи. По качеству игры встреча "Карпаты" – "Колос" выглядела гораздо лучше, но закономерным результатом, как мне кажется, была бы ничья. Это же касается и поединка "Рух" – "Левый берег".

– Насколько легкой оказалась победа киевского "Динамо" над "Черноморцем" (3:1)?

– Это ожидалось. Скажу так: "Черноморец" набрал свои очки и сейчас оказался на той позиции, где и должен находиться. "Динамо" в этом матче, безусловно, было фаворитом и по всем показателям обыграло "моряков" еще в первом тайме.

– Похоже, что "Шахтер" сделал выводы после неоднократных потерь очков в первой половине первого круга. Может ли об этом свидетельствовать разгромный счет 6:0 в поединке горняков с "Ингульцом"?

- По первому тайму я не мог бы сказать, что "Ингулец" заслуживал такого сокрушительного поражения. Но во втором тайме, когда команда из Петрово раскрывалась и появлялись свободные зоны, "Шахтер" продемонстрировал умение находить выгоду из оплошностей соперника. Мы видим, что "Ингулец" уже не первый поединок проводит так: первую его половину играет здорово, а во второй, к сожалению, раскрывается, когда уступает в счете и бежит вперед, чтобы его сравнять. А "Шахтер", в последнее время набравший ход, умело использовал все моменты, забив шесть мячей. Счет, кстати, мог бы быть еще больше. Вместе с тем, на мой взгляд, "Ингулец" заслуживал хотя бы на один гол.

- В минувший уик-энд вторую подряд победу одержала встречавшаяся с ЛНЗ "Ворскла".

- Сейчас некоторые тренеры хотят играть в очень современный футбол, в который в моду вошли разнообразные хитроумные термины типа "билд-ап" и т.д. А наставник полтавской команды Юрий Максимов сделал все попроще: учитывая тяжелое поле и зная, что ЛНЗ будет пытаться играть в испанский футбол от Андреса Карраско, он применил свое видение. И не прогадал. Насчет черкащан могу сказать вот что: собрали игроков, а команды нет. Взять хотя бы легионеров. Они уже не в первом поединке выглядят не лучшим образом в психологическом плане, некоторые друг другу "пихают". А "Ворскла" одержала победу за счет игровой дисциплины и "физики", которую Максимов подтянул во время ноябрьской паузы в чемпионате. Применив схему 4-4-2, полтавчане сумели завоевать три очка и продемонстрировать типичный украинский осенний футбол.

- Победа "Кривбасса" над "Оболонью" в Киеве – закономерный результат?

- Поединки на "Оболонь Арене" с его хозяевами обычно проходят тяжело. Но "Кривбасс" не сник и продемонстрировал свою солидность. Забив мяч, криворожцы сыграли правильно на контратаках, а во втором тайме умело действовали позиционно, играя от обороны, "по результату". Кроме одного удара головой у игрока "Оболони" во время фланговой передачи около ворот "Кривбасса" больше ничего особенного из моментов не было.

- Матч повышенного внимания состоялся в Ровно, где встречался неуступчивый "Верес" и один из лидеров чемпионата, "Александрия".

– Эту игру можно условно разделить на три разных периода. Первый из них длился минуты до 30-го первого тайма, когда было полное преимущество "Вереса" в плане агрессивности и желания забить мяч и победить. Ровенчане имели хорошие моменты для того, чтобы реализовать их. Но после одиннадцатиметрового в ворота гостей, который мне трудно комментировать (пусть это делают судейские эксперты, всегда комментирующие подобное) хозяева забили мяч. "Александрия" же, конечно, хотела только победить и прибавила в игре во втором тайме. А когда александриец Беляев забивал мяч, судейская бригада гол не засчитала. Хотя мяч попал в ворота от защитника ровенчан, а автор результативного удара уже находился по линии защитников. Трактовка же в этот момент рефери была по их усмотрению. Так что можно сказать, что "Александрия" во второй половине матча превосходила соперника, выглядела лучше и заслуживала того, чтобы сравнять счет. Следовательно, результат и этого матча можно считать закономерным.

– Такой же результат 1:1, как и в Ровно, был зафиксирован в поединке "Полесье" – "Заря". Для многих это было неожиданно. А для вас?

– Для меня однозначно – нет. Я считаю, что "Заря" – хорошая команда и в этом матче могла рассчитывать даже на большее. Луганский коллектив нравится мне подбором искусных игроков, комбинационной игрой. Вот только не хватает "Заре" правильной игры в защите. Матч в Житомире мне понравился: он проходил на встречных курсах, обе команды хотели победить. "Заря" во втором тайме прибавила и имела возможность для того, чтобы забить. Да и перед этим луганчане упустили хороший шанс, когда Яцык, пробежав с мячом метров пятьдесят, сделал отличную передачу на партнера. Мог еще раз забивать и Будкивский. На мой взгляд, если бы не было удаления игрока "Зари" Вантуха, то луганская команда могла бы и победить. В общем, игра была интересной.