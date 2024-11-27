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"В прошлый раз был шум, а теперь – тишина". Эксперт проанализировал момент с не назначением пенальти в пользу Полесья

Премьер-лига
Обновлено

Полесье – Заря 1:1. Судейский анализ матча

"В прошлый раз был шум, а теперь – тишина". Эксперт проанализировал момент с не назначением пенальти в пользу Полесья

Фото - ФК Полісся / автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Резонансный момент произошел в матче 14-го тура "Полесье" - "Заря", который был мало освещен в прессе. Речь о падение в штрафной площадке игрока житомирян Бени Макуана. В этом эпизоде были основания для назначения пенальти. Чтобы разобраться, UA-Футбол обратился за комментарием к судейскому эксперту, экс-арбитру ФИФА Сергею Шебеку.

- Интересно, что кроме арбитра Деревинского и VAR-арбитра Омельченко, на это падение, а если конкретно – то эпизоде с большими претензиями на пенальти, не обратил внимание клуб "Полесье". Помните, когда Шандор в матче "Александрия" - "Полесье" не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев за игру рукой защитника александрийцев? Игра закончилась 1:0 в пользу "Александрии". И после того поединка "Полесье" подняло такой шум: давайте собираться, наводить порядок в судействе, сколько это будет продолжаться и т. д. А сейчас, когда вам не поставили пенальти – тишина. Так что же произошло?

К мячу устремились Макуана и Вакула, и последний, не успевая сыграть в мяч, умышленно бьет по ноге соперника. Арбитр находится в идеальной позиции, но почему-то проигнорировал это нарушение. Но есть же VAR. И Омельченко не позвал Деревинского просмотерть падение. Если бы арбитр увидел все на экране, то ему пришлось бы принять единственно правильное решение – указать на "точку".

Какими критериями руководствуются арбитры, чтобы не видеть удар по ноге – загадка. Ведь такой удар, как сейчас модно говорить, нельзя назвать недостаточным контактом. Он слишком достаточный и подлежит наказанию. А ведь шла 90+2-я минута матча. И реализуй "Полесье" пенальти, могли бы получить три очка. Но эта уже совсем другая история, - сказал Сергей Шебек.

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Отметим, что в этом матче также было удаление в составе соперника "Полесья". Игра в итоге закончилась со счетом 1:1.

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