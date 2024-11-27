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Названы сроки восстановления основного хавбека Левого Берега

Премьер-лига

Олег Синица получил травму в матче с "Рухом"

Названы сроки восстановления основного хавбека Левого Берега

Фото: ФК Лівий берег

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Полузащитник "Левого Берега" Олен Синица получил вывих локтя в матче 14-го тура УПЛ против "Руха" (0:1).

Как сообщает клубная пресс-служба, проведенное МРТ показало разрыв связок локтевого сустава.

Олегу назначено консервативное лечение продолжительностью 3-4 недели, после чего его ждет еще две недели реабилитации. Возвращение футболиста в общую группу ожидается на старте зимних сборов.

В текущем сезоне Синица провел 14 матчей в УПЛ и отметился одним ассистом.

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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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