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Названы сроки восстановления основного хавбека Левого Берега
Олег Синица получил травму в матче с "Рухом"
Фото: ФК Лівий берег
Полузащитник "Левого Берега" Олен Синица получил вывих локтя в матче 14-го тура УПЛ против "Руха" (0:1).
Как сообщает клубная пресс-служба, проведенное МРТ показало разрыв связок локтевого сустава.
Олегу назначено консервативное лечение продолжительностью 3-4 недели, после чего его ждет еще две недели реабилитации. Возвращение футболиста в общую группу ожидается на старте зимних сборов.
В текущем сезоне Синица провел 14 матчей в УПЛ и отметился одним ассистом.
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Источник:ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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