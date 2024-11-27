  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Представители Ворсклы и Динамо. УПЛ определила лучших в 14-м туре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представители Ворсклы и Динамо. УПЛ определила лучших в 14-м туре

Премьер-лига

Также представлена символическая сборная

Представители Ворсклы и Динамо. УПЛ определила лучших в 14-м туре

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 14-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером тура признали Юрия Максимова, который во главе "Ворсклы" победил ЛНЗ (2:0) и немного опередил по сумме баллов Олега Шандрука ("Верес"). В топ-3 тренеров также вошел Марино Пушич ("Шахтер").

Читайте такжеВинтажный Буяльский, вингеры Шахтера и результативные центрбеки. Символическая сборная 14-го тура УПЛ

Лучшим игроком 14-го тура назвали полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского, который забил гол и сделал два ассиста в матче с "Черноморцем" (3:1). В топ-5 игроков также вошли Александр Зубков ("Шахтер"), Эгиналду ("Шахтер"), Георгий Ермаков ("Александрия") и Владимир Маханьков ("Кривбасс").

Представители Ворсклы и Динамо. УПЛ определила лучших в 14-м туре - изображение 1

В общем эксперты упоминали 28 футболистов и 9 тренеров на звание героев 14-го тура, а также 63 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Георгий Ермаков ("Александрия"), Игорь Пердута ("Ворскла"), Денис Попов ("Динамо"), Джордан ("Заря"), Денис Мирошниченко ("Карпаты"), Амбросий Чачуа ("Карпаты"), Безерра ("Александрия"), Сергей Мякушко ("Ворскла"), Владислав Ванат ("Динамо"), Филипп Будковский ("Заря").

Фото - УПЛ

По теме
yellow-arrow
Матч Первой лиги снова остановлен из-за воздушной тревоги
yellow-arrow
Названы сроки восстановления основного хавбека Левого Берега
yellow-arrow
"В прошлый раз был шум, а теперь – тишина". Эксперт проанализировал момент с не назначением пенальти в пользу Полесья
Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Виталий Буяльский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости