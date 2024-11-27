Представители Ворсклы и Динамо. УПЛ определила лучших в 14-м туре

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 14-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером тура признали Юрия Максимова, который во главе "Ворсклы" победил ЛНЗ (2:0) и немного опередил по сумме баллов Олега Шандрука ("Верес"). В топ-3 тренеров также вошел Марино Пушич ("Шахтер").

Лучшим игроком 14-го тура назвали полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского, который забил гол и сделал два ассиста в матче с "Черноморцем" (3:1). В топ-5 игроков также вошли Александр Зубков ("Шахтер"), Эгиналду ("Шахтер"), Георгий Ермаков ("Александрия") и Владимир Маханьков ("Кривбасс").

В общем эксперты упоминали 28 футболистов и 9 тренеров на звание героев 14-го тура, а также 63 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Георгий Ермаков ("Александрия"), Игорь Пердута ("Ворскла"), Денис Попов ("Динамо"), Джордан ("Заря"), Денис Мирошниченко ("Карпаты"), Амбросий Чачуа ("Карпаты"), Безерра ("Александрия"), Сергей Мякушко ("Ворскла"), Владислав Ванат ("Динамо"), Филипп Будковский ("Заря").

Фото - УПЛ