Премьер-лига
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Матч Первой лиги снова остановлен из-за воздушной тревоги
Команды никак не могут доиграть поединок до конца
Фото: ФК Вікторія
Матч украинской Первой Лиги между "Викторией" и "ЮКСА" был прерван из-за воздушной тревоги, которая объявлена на территории всей страны.
Матч, который так и не состоялся в воскресенье, 24-го ноября, начался сегодня в 12:00, но в 13:02 была объявлена воздушная тревога в Черкассах.
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Напомним, что из-за длительной тревоги в Сумской области и Сумах, матч между этими командами перенесли на среду, 27-го ноября в Черкассы.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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