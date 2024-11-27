Матч Первой лиги снова остановлен из-за воздушной тревоги

Матч украинской Первой Лиги между "Викторией" и "ЮКСА" был прерван из-за воздушной тревоги, которая объявлена на территории всей страны.

Матч, который так и не состоялся в воскресенье, 24-го ноября, начался сегодня в 12:00, но в 13:02 была объявлена воздушная тревога в Черкассах.

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Напомним, что из-за длительной тревоги в Сумской области и Сумах, матч между этими командами перенесли на среду, 27-го ноября в Черкассы.