Судаков назвал два чемпионата, в которых хотел бы продолжить карьеру

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопрос по поводу своего будущего.

– Сейчас я сосредоточен на "Шахтере". Я хочу продолжать развиваться и помогать команде добиваться успеха. В будущем я хочу попробовать себя в одной из лучших лиг Европы, но я иду шаг за шагом.

- Какой лиге вы подходите лучше всего?

— Я думаю, что мой стиль лучше подходит для Испании или Англии. В Ла Лиге ценят технические навыки, в то время как АПЛ помогла бы мне совершенствоваться физически и тактически.

— Привлекает ли вас возможность играть в Испании?

– Конечно. В Испании играют одни из лучших команд и игроков в мире, и стиль футбола там мне подходит. Это была бы невероятная возможность играть в Ла Лиге, – сказал Судаков в интервью Marca.

В текущем сезоне Судаков провел 18 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро. Его контракт с донецким клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года.