Тренер Вереса - о реакции легионеров на воздушные тревоги: В их жизни это что-то новое

В разгар первого круга ровенскому "Вересу" удалось обрести стабильность в чемпионате и начать чаще радовать своих поклонников. На сегодняшний день у подопечных Олега Шандрука в активе девятиматчевая беспроигрышная серия, что позволило им отдалиться от опасной зоны.

О текущих делах команды в интервью корреспонденту UA-Футбола рассказал ее главный тренер.

- С тех пор, как "Верес" вернулся в Премьер-лигу, каждый домашний матч с "Александрией" завершается вничью: в сезоне 2021/22 – 0:0, в сезонах 2022/23 и 2023/24 – 2:2, и вот теперь 1:1. Чем бы это объяснили?

– Трудно сказать. Это, наверное, означает, что между обоими соперниками получаются бескомпромиссные поединки. Хотя мне сложно об этом говорить, ведь из всех названных вами матчей я помню только завершившийся в прошлом сезоне со счетом 2:2. Другие же ничьи с "горожанами" не могу анализировать и сравнивать, потому что я не был тогда главным тренером "Вереса". Если брать "Александрию" нынешнего образца, то учитывая ее расположение в верхней части таблицы, она является сильнейшей из команд-предшественниц.

– Чего не хватило вашим подопечным, чтобы нарушить ничейную традицию в играх с "Александрией" на своем поле?

– Думаю, что реализации моментов, которые были у нас в первом тайме. Если бы мы реализовали хотя бы их определенное количество, то перед перерывом был бы более комфортный счет. И во втором тайме нам было бы легче его удержать.

- Как игралось подопечным при температуре, которая в протоколе матча указана как минус 1 градус?

- Возможно, в протоколе так и было написано, но в ходе матча больше была плюсовая – 1-2 градуса. Хотя в целом было прохладно, но я думаю, что на уровень футбола это не повлияло. Как для такой погоды, в игре был отличный темп, ведь качество поля позволяло демонстрировать неплохой футбол. К тому же наличие болельщиков на трибунах стадиона добавило антуража, да и теми, кто следил за его ходом у экранов телевизоров, думаю, матч воспринимался как зрелищный.

– Во многих регионах Украины на прошлой неделе выпал снег, и Ровенщина не стала исключением. Проблем в подготовке поля к матчу в этой связи не возникло?

– Да, снег в Ровно был. Правда, небольшой покров – буквально в 3-4 сантиметра. Но погодные условия позволили его снять и поле очень быстро "отошло". Поэтому на качество газона осадки не повлияли.

– Долгое время "Верес" находился вблизи опасной зоны, однако за два последних месяца команда постепенно поднялась в середину турнирной таблицы. Какой фактор помог этому в первую очередь?

– Мы очень сильно изменились летом. Новые игроки, которые к нам присоединились, понимают требования нашего тренерского штаба и имеют взаимопонимание с партнерами по команде. Следовательно, сыгранность сказывается, и сейчас "Верес" выглядит не так разрозненно, как было в начале чемпионата. Ведь тогда у нас были хорошие отрезки в матчах, но не было целостной игры. Однако теперь она смотрится более целостно. Думаю, что со временем благодаря вышеупомянутым факторам положительные сдвиги в командной игре будут еще заметнее.

– Многие специалисты отмечают качество игры и боевитость "Вереса", однако многим непонятно: что мешает команде выйти на ведущие роли?

- Пусть на этот вопрос ответят специалисты (улыбается). Мы тренируемся, и от матча к матчу улучшаем нашу игру. Однако еще предстоит много работать. Повторюсь: мы очень сильно изменились летом, но главное, что команда двигается в правильном направлении. Сейчас есть определенный позитив от результатов, и наш тренерский штаб видит эти положительные сдвиги. Видит вне зависимости от результата. Поэтому надеемся, что будем и дальше прогрессировать.

- С ваших слов можно понять, что в "Вересе" настроены наверстать упущенное…

– Да. В этом чемпионате есть игры, в которых мы рассчитывали на большее. Но не хочется гневить Бога: сегодня мы довольны нашим прогрессом и поэтому полны желания продолжать так и дальше.

- Можно ли сказать, что после девяти беспроигрышных туров ваши подопечные постепенно приобретают психологию победителей?

- В принципе, да. Но еще раз хотел бы сделать акцент на том, что мы с ребятами много над этим работаем. Ментальность победителя добывается не только в играх с положительным результатом, она добывается и в поражениях. Важно, как мы на все это реагируем, и что после этого делаем дальше. Тот факт, что у "Вереса" сейчас длительная беспроигрышная серия – это прекрасно, но и поражения делают команду сильнее. Впереди у нас они, конечно, будут, ведь в спорте это привычное явление. Вопрос в том, какие выводы мы будем из них делать. Но как бы то ни было, а команда при этом становится сильнее – это однозначно. В первую очередь – ментально.

- У легионеров, имеющихся в наличии "Вереса", с адаптацией проблем уже нет?

- В целом – нет. За исключением камерунца Самуэля Нонгоха, приехавшего к нам буквально полтора месяца назад из Турции. Он еще молод – ему всего 20 лет, так что для парня еще нужно немного времени. И мы прекрасно это понимаем.

- Как иностранные футболисты реагируют на воздушные тревоги и ракетно-дроновые атаки?

– Первый опыт для них был волнующий, ведь через коммуникацию с ними понимаем, что в их жизни это что-то новое. Хотя Ровно и Ровенская область более безопасные регионы, чем другие в Украине. Впрочем, легионеры знали, куда едут. Но как бы то ни было, а они уже постепенно привыкают к необычным условиям и в целом с этим справляются.

- Лучшими бомбардирами "Вереса" на сегодняшний день являются Николай Гайдучик и черногорец Марко Мрвальевич, у которых в активе по три мяча. Не маловато ли как для нападающих?

– Конечно, мы хотим, чтобы они больше забивали. Да и они сами к этому стремятся. Между ними у нас в команде хорошая конкуренция, и на поле они проводят примерно равное время. Поэтому если бы кто-нибудь из них имел больше игрового времени, то и больше забил бы. Однако хотелось бы отметить: в целом оба выполняют очень много командной работы и позволяют забивать нашим крайним нападающим – Луану Силве, Владиславу Шараю, Виталию Дахновскому.

– Еще один нападающий "Вереса", Руслан Степанюк, никак не выйдет на бомбардирский уровень. Чем бы это объяснили?

– Это, скорее всего, связано с большими ожиданиями от игрока. Все, видимо, думали, что он начнет забивать в каждом туре, но на самом деле наш чемпионат слишком сложный и в нем не так-то легко забить. Команды умеют обороняться и делают это очень качественно. Поэтому Руслану в этом отношении сложно. Но, несмотря на это, он выполняет большой объем работы как на поле, так и за его пределами. Степанюк является капитаном команды, а это ко многому обязывает. Главное, что он в надлежащей форме и стремится забивать.

- Кто сейчас находится в клубном лазарете "Вереса"?

– Кроме Василия Гакмана у нас больше никого в нем не осталось. Недавно в строй вернулся Максим Смиян, начавший тренировку в общей группе еще на прошлой неделе. Правда, к игре с "Александрией" он не готовился.

- Следующий матч ваша команда проведет через неделю с черкасским ЛНЗ. Соперник достаточно серьезный, не правда ли?

– Да. Особенно учитывая амбиции этого клуба и денежные вливания. Черкащане и тренера-иностранца пригласили, ставя перед собой определенную цель. Так что ЛНЗ действительно является серьезным соперником. Но ведь и мы на сегодняшний день уверены в своих силах и будем ехать в Черкассы только за победой. Изучать соперника уже начали.