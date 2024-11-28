Ворскла - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В стартовом матче 15-го тура УПЛ "Ворскла" будет принимать "Ингулец". Это противостояние одиннадцатой и последней команд нынешнего чемпионата.

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В прошлом туре "Ворскла" порадовала собственных болельщиков победой над ЛНЗ – 2:0. Это вторая подряд победа подопечных Максимова. А вот "Ингулец" опозорился. Безусловно, никто не ожидал очков в матче с "Шахтером", но поражение 0:6 это слишком.

Поединок 15-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Ингулец" состоится в пятницу, 29 ноября 2024 года, в 15:30.Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).