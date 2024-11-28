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Ворскла - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

В стартовом матче 15-го тура УПЛ "Ворскла" будет принимать "Ингулец". Это противостояние одиннадцатой и последней команд нынешнего чемпионата.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом туре "Ворскла" порадовала собственных болельщиков победой над ЛНЗ – 2:0. Это вторая подряд победа подопечных Максимова. А вот "Ингулец" опозорился. Безусловно, никто не ожидал очков в матче с "Шахтером", но поражение 0:6 это слишком.

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Поединок 15-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Ингулец" состоится в пятницу, 29 ноября 2024 года, в 15:30.Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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