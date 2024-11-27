Ассистент Пушича: Я не могу сказать, что в Киеве и Львове безопасно, но мы чувствуем себя в безопасности

Ассистент главного тренера " Шахтера " Марино Пушича Крис ван дер Верден рассказал, как он оказался в донецком клубе.

– Говорю это всем иностранным тренерам и игрокам. Надо быть смелым человеком, чтобы приехать в Украину жить и работать после начала полномасштабного вторжения. Как вы отреагировали на предложение "Шахтера"?

– В прошлом году я перестал работать в своем предыдущем футбольном клубе. Главный тренер ушел, я еще остался на две недели, пока искали нового коуча. Я сказал, что хочу продолжать работу, но меня предупредили, что придет новый тренер. И, должно быть, через две недели мне придется уйти.

Это был понедельник, поэтому я поехал домой и сказал, что теперь у меня есть несколько месяцев отдыха. А на следующий день получил звонок от Мистера. Он сказал, что я ему нужен еще на "вчера". Решения нужно было принимать немедленно. Пушич сказал, что иногда не нужно много обдумывать, а нужно просто сказать да.

И это меня действительно убедило. Уже в среду я ехал на машине вместе с женой в Антверпен на матч горняков в Лиге чемпионов. Я взял свой чемодан с собой. Вечером я разговаривал со спортивным директором Дарио Срной, а потом мы подписали контракт. Потому все было очень быстро, и у меня не было времени по-настоящему думать.

Вся моя семья также говорит, что ты должен быть смелым, чтобы принять это предложение. Они меня поддержали. Сказали: "Хорошо, давай попробуем".

– Гуглили какую-то информацию об Украине, когда получили предложение?

– Нет, я просто согласился работать в "Шахтере". Я такой парень, что хочу знать все детали и нюансы, но Мистер одним телефонным звонком побуждал меня принять приглашение. Иногда нужно не ставить слишком много вопросов, а просто сделать это.

– Расскажите о вашем опыте жизни и работах в Украине. Что вы рассказываете своей семье и друзьям?

– Я говорю им, что мы в безопасности, потому что у нас есть приложение, которое сообщает о тревоге и мы можем пойти в укрытие. Несколько месяцев назад в Украину приезжала моя жена – она была со мной во Львове и Киеве и видела, как мы живем, и что с нами все хорошо.

Украину показывают по новостям в Нидерландах. Много людей погибают из-за войны. Я не могу сказать, что в Киеве и Львове безопасно, но мы чувствуем себя в безопасности. Это самое важное и дает нам возможность работать - выполнять свою привычную работу. То, что мы любим делать каждый день. Мы работаем с молодыми ребятами, которые хотят стать чемпионами. Это самая важная часть, когда я смотрю на этот сезон.