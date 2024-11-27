"Абсолютный топ-игрок", - тренер Шахтера расхвалил Судакова

Ассистент главного тренера донецкого "Шахтера" Крис ван дер Верден высказался относительно лидера "горняков" Георгия Судакова, заявив, что многие игроки "оранжево-черных" могут добиться успехов.

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"Судаков – абсолютный топ-игрок на данный момент. Думаю, что не только Судаков, но и многие футболисты могут достичь высокого уровня. "Шахтер" также имеет высокий уровень, ведь играет в Лиге чемпионов", – сказал специалист.

Напомним, что Судаков в текущем сезоне провел за "горняков" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста.