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"Абсолютный топ-игрок", - тренер Шахтера расхвалил Судакова

Премьер-лига

Крис ван дер Верден высказался о нынешних лидерах команды

"Абсолютный топ-игрок", - тренер Шахтера расхвалил Судакова

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Ассистент главного тренера донецкого "Шахтера" Крис ван дер Верден высказался относительно лидера "горняков" Георгия Судакова, заявив, что многие игроки "оранжево-черных" могут добиться успехов.

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"Судаков – абсолютный топ-игрок на данный момент. Думаю, что не только Судаков, но и многие футболисты могут достичь высокого уровня. "Шахтер" также имеет высокий уровень, ведь играет в Лиге чемпионов", – сказал специалист.

Напомним, что Судаков в текущем сезоне провел за "горняков" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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