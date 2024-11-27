Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков: Мои сильные стороны — видение игры, точность передачи и чтение игры
Георгий рассказал о себе испанским СМИ
Фото - Шахтар
Полузащитник "
- Для тех, кто вас еще не знает. Как бы вы себя определили?
- Я считаю себя креативным полузащитником, который любит контролировать игру, делать ключевые передачи и помогать команде как в атаке, так и в защите. Я стремлюсь быть лидером на поле, игроком, задающим темп игры.
Я креативный полузащитник, который любит контролировать и задавать темп игры.
- Что, по вашему мнению, является вашей самой сильной стороной и что, по вашему мнению, вы можете улучшить?
- Мои сильные стороны — видение игры, точность передачи и чтение игры. Тем не менее, я постоянно работаю над улучшением своей игры и физической формы, чтобы стать более универсальным игроком.
- Мы видели, как вы играете на позиции полузащитника, нападающего, организатора... Какая для вас идеальная позиция?
- Я чувствую себя более комфортно на позиции атакующего полузащитника, потому что могу влиять на игру в последней трети. Но я также готов играть на позиции центрального полузащитника, чтобы помогать в распределении.
- Кто был вашим главным ориентиром в мире футбола?
- В детстве я восхищался Андресом Иньестой и Лукой Модричем за их ум и хладнокровие с мячом. Меня также вдохновляет Кевин де Брюйне за его креативность и влияние в решающих матчах.
Популярное сейчас
- В одном из клубов Первой лиги не платят, не кормят и не экипируют. И это не Минай
- ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- Владимир Шаран - об амбициозном участнике УПЛ: Собрали игроков, а команды нет
- Кобин: Не знаю, сколько терпения будет у президента. Из того, что я чувствую и вижу, у нас немного денег
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
Комментарии 3