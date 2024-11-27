Судаков: Мои сильные стороны — видение игры, точность передачи и чтение игры

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков в интервью испанским СМИ рассказал о себе и своем стиле игры.

- Для тех, кто вас еще не знает. Как бы вы себя определили?

- Я считаю себя креативным полузащитником, который любит контролировать игру, делать ключевые передачи и помогать команде как в атаке, так и в защите. Я стремлюсь быть лидером на поле, игроком, задающим темп игры.

Я креативный полузащитник, который любит контролировать и задавать темп игры.

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- Что, по вашему мнению, является вашей самой сильной стороной и что, по вашему мнению, вы можете улучшить?

- Мои сильные стороны — видение игры, точность передачи и чтение игры. Тем не менее, я постоянно работаю над улучшением своей игры и физической формы, чтобы стать более универсальным игроком.

- Мы видели, как вы играете на позиции полузащитника, нападающего, организатора... Какая для вас идеальная позиция?

- Я чувствую себя более комфортно на позиции атакующего полузащитника, потому что могу влиять на игру в последней трети. Но я также готов играть на позиции центрального полузащитника, чтобы помогать в распределении.

- Кто был вашим главным ориентиром в мире футбола?

- В детстве я восхищался Андресом Иньестой и Лукой Модричем за их ум и хладнокровие с мячом. Меня также вдохновляет Кевин де Брюйне за его креативность и влияние в решающих матчах.