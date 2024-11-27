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Кривбасс в матче с Полесьем не сможет рассчитывать на основного центрбека
Александр Романчук все еще лечится
ФК Кривбас
В центральном матче 15-го тура
Стоппер получил травму в матче 11-го тура "Кривбасс" - ЛНЗ. Медицинский персонал клуба прилагает усилия, чтобы новичок криворожской команды успел сыграть ещё в этом году.
В текущем сезоне Александр Романчук провёл за "Кривбасс" девять матчей в УПЛ.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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