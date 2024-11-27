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Кривбасс в матче с Полесьем не сможет рассчитывать на основного центрбека

Премьер-лига

Александр Романчук все еще лечится

Кривбасс в матче с Полесьем не сможет рассчитывать на основного центрбека

ФК Кривбас

Новина українською

В центральном матче 15-го тура УПЛ "Кривбасс" – "Полесье", который состоится 30 ноября, хозяева все еще не смогут рассчитывать на своего основного центрбека Александра Романчука.

Стоппер получил травму в матче 11-го тура "Кривбасс" - ЛНЗ. Медицинский персонал клуба прилагает усилия, чтобы новичок криворожской команды успел сыграть ещё в этом году.

В текущем сезоне Александр Романчук провёл за "Кривбасс" девять матчей в УПЛ.

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Александр Романчук Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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