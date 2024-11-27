Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб УПЛ может уволить тренера без финансовой компенсации
Но до зимы тренер будет продолжать работать
fc-lnz.com
Черкасский
Впрочем, как сообщает журналист Игорь Бурбас, менеджмент клуба просит запастись терпением и дать специалисту больше времени для построения команды.
Также источник отмечает, что если вдруг терпение боссов клуба лопнет, то уже зимой вектор развития может быть изменен. По информаци Бурбасаи, в контракте Карраско не прописано никакой предусмотренной ему компенсации в случае разрыва контракта.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 очков после 14 матчей.
Популярное сейчас
- В одном из клубов Первой лиги не платят, не кормят и не экипируют. И это не Минай
- Экс-форвард Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии. Он - главный фаворит
- Владимир Шаран - об амбициозном участнике УПЛ: Собрали игроков, а команды нет
- В матче Динамо – Черноморец зафиксирован редкий для футбола случай
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса