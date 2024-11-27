Клуб УПЛ может уволить тренера без финансовой компенсации

Черкасский ЛНЗ переживает не лучшие времена – в чемпионате команду лихорадит, что порождает массу слухов о возможном увольнении главного тренера Андреса Карраско.

Впрочем, как сообщает журналист Игорь Бурбас, менеджмент клуба просит запастись терпением и дать специалисту больше времени для построения команды.

Также источник отмечает, что если вдруг терпение боссов клуба лопнет, то уже зимой вектор развития может быть изменен. По информаци Бурбасаи, в контракте Карраско не прописано никакой предусмотренной ему компенсации в случае разрыва контракта.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 очков после 14 матчей.