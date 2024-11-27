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Привел в пример Мудрика и Забарного. Экс-игрок сборной посоветовал Судакову топ-чемпионат

Премьер-лига
Обновлено

Евгений Левченко порассуждал о перспективах Георгия Судакова

Привел в пример Мудрика и Забарного. Экс-игрок сборной посоветовал Судакову топ-чемпионат

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно перспектив полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова заиграть в топ-чемпионатах.

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"Я бы хотел, чтобы Судаков пробовал свои силы в итальянской Серии А или АПЛ. Да, английская Премьер-лига – действительно сложный чемпионат. Согласен, что там надо быть очень крепким физически и ментально. Как по мне, у Судакова есть свое "я" и характер. Вообще же, знаете, важнее - не в каком чемпионате, а в каком клубе может оказаться Судаков. Чтобы он нашел подходящего, квалифицированного тренера.

У нас перед глазами пример Мудрика. От Михаила все ожидали результата сразу, еще вчера. Безумное давление оказывается на него. Есть и другой пример, Забарного. Даже перейдя в этот клуб с травмой, игрок спокойно себе тренировался, развивался, влился в коллектив и сейчас является одним из лидеров "Борнмута", - рассказал Левченко.

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Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Георгий Судаков
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Комментарии 1
xfavcay (gwegweg)
27.11.2024 в 22:16
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Ответить
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