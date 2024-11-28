Эксперт: Если у Ярмоленко хроническое воспаление ахилла, то это труба

Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло рассказал о состоянии здоровья вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко, который в последнее время "страдает" повреждениями.

"Если у Ярмоленко хроническое воспаление ахилла, то это труба. С такой проблемой игрок может вылететь из обоймы в любой момент. Это как иметь артроз в коленном суставе, когда может произойти воспаление даже на дождик.

А кто может и может ли заменить Ярмоленко полноценно, то можно дискутировать очень долго, но не будем. Скажу вам так: чтобы "Динамо" действительно было конкурентоспособной командой на уровне еврокубков, зимой и летом поэтапно нужно приобрести семь или восемь качественных игроков", - сказал Заховайло для Sport-express.ua.