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Топ-5 без Бражко и Шапаренко. Хацкевич назвал лидеров Динамо

Премьер-лига

Субъективное мнение

Топ-5 без Бражко и Шапаренко. Хацкевич назвал лидеров Динамо

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською
Бывший игрок и главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич назвал нынешних лидеров киевского клуба.

"Присутствует определенный контракт. Одни и те же футболисты прекрасно выглядят в чемпионате Украины, однако в еврокубковых матчах практически растворяются.

Если все-таки называть лидеров, то это Виталий Буяльский, Георгий Бущан, Денис Попов, Владислав Дубинчак и Владислав Кабаев. Это опытные футболисты очень хорошего уровня.

Да, есть и талантливая динамовская молодежь, но в еврокубках наличие опыта достаточно важно", - сказал Хацкевич.

Напомним, сегодня "Динамо" номинально дома сыграет с чешской "Викторией" в матче пятого тура основного раунда Лиги Европы.
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Александр Хацкевич Виталий Буяльский Георгий Бущан Динамо (Киев) Владислав Кабаев Грегг Попович Владислав Дубинчак
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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