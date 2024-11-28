Топ-5 без Бражко и Шапаренко. Хацкевич назвал лидеров Динамо

Бывший игрок и главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич назвал нынешних лидеров киевского клуба.

"Присутствует определенный контракт. Одни и те же футболисты прекрасно выглядят в чемпионате Украины, однако в еврокубковых матчах практически растворяются.

Если все-таки называть лидеров, то это Виталий Буяльский, Георгий Бущан, Денис Попов, Владислав Дубинчак и Владислав Кабаев. Это опытные футболисты очень хорошего уровня.

Да, есть и талантливая динамовская молодежь, но в еврокубках наличие опыта достаточно важно", - сказал Хацкевич.

Напомним, сегодня "Динамо" номинально дома сыграет с чешской "Викторией" в матче пятого тура основного раунда Лиги Европы.