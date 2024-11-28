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За каждый гол в УПЛ - деньги на восстановление спортивной инфраструктуры

Премьер-лига

Титульный спонсор чемпионата Украины по футболу создал важную инициативу

За каждый гол в УПЛ - деньги на восстановление спортивной инфраструктуры

Фото: УПЛ

Новина українською

Благотворительный фонд VBET, совместно с УПЛ и УАФ, объявили о старте масштабного благотворительного проекта "Сила Гола".

Цель инициативы — реконструкция спортивной инфраструктуры в одном из районов Киева, микрорайоне ДВРЗ. Суть проекта предусматривает восстановление стадиона "Днепровец", который на данный момент находится не в лучшем состоянии, и заключается в том, что за каждый гол, забитый в чемпионате Украины, благотворительный фонд VBET будет добавлять 5000 гривен на восстановление спортивной инфраструктуры ДЮСШ-21.

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Известно, что УАФ будет помогать школе футбольным инвентарем. Главная цель — создать комфортные условия для занятий спортом, организации детских турниров, поддержки талантливых юных спортсменов и популяризации детско-юношеского футбола в Украине.

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На данный момент уже накоплено 1 090 000 гривен, поскольку за 12 туров в чемпионате Украины в сезоне 2024/25 было забито 218 голов.

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УПЛ
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2024 в 15:04
Бляха, ви хоч дочекайтеся закінчення війни, або тривалого перемир'я. Краще віддайте ці кошти на безпілотники
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Комментарии 1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2024 в 15:04
Бляха, ви хоч дочекайтеся закінчення війни, або тривалого перемир'я. Краще віддайте ці кошти на безпілотники
Ответить
0
0

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