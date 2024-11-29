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Ворскла - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 29.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" будет принимать "Ингулец" в рамках 15-го тура УПЛ.
Полтавчане с 16 баллами занимают 11-ю строчку в турнирной таблице. Петровцы располагаются на последней, 16-й позиции, имея в своем активе 6 пунктов.
Старт поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>
УПЛ, 15-й тур. 29.11.2024
Полтава, "Ворскла" им. А. Бутовского
"Ворскла " 15:30 "Ингулец"
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