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Ворскла - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 29.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ворскла - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" будет принимать "Ингулец" в рамках 15-го тура УПЛ.

Полтавчане с 16 баллами занимают 11-ю строчку в турнирной таблице. Петровцы располагаются на последней, 16-й позиции, имея в своем активе 6 пунктов.

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Старт поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>

УПЛ, 15-й тур. 29.11.2024
Полтава, "Ворскла" им. А. Бутовского
"Ворскла " 15:30 "Ингулец"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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