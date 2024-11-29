Защитник Карпат восстановился после травмы

Опытный защитник "Карпат" Владимир Адамюк на этой неделе уже тренируется в общей группе и готов сыграть в поединке 15 тура УПЛ – с "Зарей", который состоится 2 декабря, сообщает Sport.ua.

По данным источника, у универсала "зелено-белых" было незначительное повреждение, которое помешало ему сыграть в 14 туре – с "Колосом" (1:0).

Пока лазарет львовян – пустой и разве что новичок – Андрей Булеза после сложной травмы еще занимается по индивидуальной программе.

В активе Владимира Адамюка 12 поединков в составе "Карпат" в УПЛ, а его команда занимает шестое место, набрав 21 очко.