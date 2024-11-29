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Защитник Карпат восстановился после травмы

Премьер-лига

Опытный игрок готов помочь своей команде в матче с "Зарей"

Защитник Карпат восстановился после травмы

Фото: ФК Карпати Львів

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Опытный защитник "Карпат" Владимир Адамюк на этой неделе уже тренируется в общей группе и готов сыграть в поединке 15 тура УПЛ – с "Зарей", который состоится 2 декабря, сообщает Sport.ua.

По данным источника, у универсала "зелено-белых" было незначительное повреждение, которое помешало ему сыграть в 14 туре – с "Колосом" (1:0).

Пока лазарет львовян – пустой и разве что новичок – Андрей Булеза после сложной травмы еще занимается по индивидуальной программе.

В активе Владимира Адамюка 12 поединков в составе "Карпат" в УПЛ, а его команда занимает шестое место, набрав 21 очко.

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Заря (Луганск) Владимир Адамюк Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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