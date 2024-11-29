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ЛНЗ сообщил о кадровой ситуации перед матчем с Вересом

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Кто не сыграет?

ЛНЗ сообщил о кадровой ситуации перед матчем с Вересом

Фото: ФК ЛНЗ

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ЛНЗ сообщил о кадровой ситуации перед домашним матчем УПЛ с "Вересом".

Указано, что выбыли защитник Назарий Муравский (травма приводной мышцы) и голкипер Кирилл Самойленко (травма плеча, в 2024 году больше не сыграет).

Нападающий Марк Ассинор продолжает восстановление после повреждение крестообразной связки и мениска. Защитник Хайдин Салиху не сыграет из-за дисквалификации.

Матч 15-го тура УПЛ ЛНЗ – "Верес" состоится в субботу, 30 ноября. Начало - в 13:00.

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ЛНЗ (Черкассы) Назарий Муравский Хайдин Салиху Марк Ассинор
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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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