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Заря - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
В Киеве на стадионе "Динамо" сыграют один из самых интригующих матчей 15-го тура УПЛ. "Заря" будет принимать львовские "Карпаты".
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В прошлом туре "Заря" впервые в сезоне сыграла вничью. Подопечные Бартуловича в меньшинстве не смогли удержать победу в Житомире – 1:1. "Карпаты" дома благодаря голу Бруниньо минимально обыграли "Колос" - 1:0.
Поединок 15-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Заря" - "Карпаты" состоится в понедельник, 02 декабря 2024 года, в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в
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