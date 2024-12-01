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Заря - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Заря - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Карпати

Новина українською

В Киеве на стадионе "Динамо" сыграют один из самых интригующих матчей 15-го тура УПЛ. "Заря" будет принимать львовские "Карпаты".

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом туре "Заря" впервые в сезоне сыграла вничью. Подопечные Бартуловича в меньшинстве не смогли удержать победу в Житомире – 1:1. "Карпаты" дома благодаря голу Бруниньо минимально обыграли "Колос" - 1:0.

Поединок 15-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Заря" - "Карпаты" состоится в понедельник, 02 декабря 2024 года, в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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