УПЛ. Ворскла - Ингулец 0:3. Дебютная в сезоне победа аутсайдера

В Полтаве местная "Ворскла" принимала главного аутсайдера нынешнего чемпионата. "Ингулец" Василия Кобина за 14-ть туров так и не смог ни разу выиграть.

"Ворскла" под руководством Юрия Максимова выиграла два матча подряд. В прошлом туре довольно неожиданно полтавчане победили ЛНЗ - 2:0. Эти три очка позволили команде подняться на 11-е место. А вот "Ингулец" продолжает разочаровывать - всего шесть очков набрала команда Кобина. Неделю назад петровцы проиграли "Шахтеру" 0:6. Безусловно, такое поражение бесследно не могло пройти и выводы должны быть сделаны. Обращаем внимание на появление в стартовом составе гостей 20-летнего полузащитника Ивана Лосенко, который во взрослом футболе до сегодняшнего матча сыграл всего 69 минут.

Начало встречи шокировало хозяев поля. Уже на 19-й секунде подопечные Кобина открыли счет. Скляр перехватил подачу с правого фланга от Белоцерковца перед штрафным, но сбросил точно на ногу Лосенко, который из-за пределов штрафной едва не порвал сетку своим ударом – 0:1. Дебютный гол для Ивана на профессиональном уровне. Этот гол точно станет украшением нынешнего тура. Прервалась серия без пропущенных мячей "Ворсклы", которая до этого тура длилась 201 минуту.

Через несколько минут все тот же Лосенко мог еще раз забить, но на этот раз его удар парировал Исенко. Гости доминировали и атаковали с большим азартом. Сделали правильные выводы петровцы после прошлого матча. Полтавчане к этому были не готовы, но это их проблемы. На 14-й минуте аутсайдеры нынешнего сезона увеличили свое преимущество. Удар Малыша заблокировал защитник, но мяч отлетел к Пятову, который прорвался мимо сразу трех игроков хозяев и на исполнение пробил в дальний угол. Мяч от рук Исенко залетел в ворота – 0:2. Кажется, что полтавчане на игру не вышли. Если бы не Исенко, то счет уже был бы разгромный за первую половину тайма. Такого точно никто не ожидал.

После середины тайма начали больше играть первым номером хозяева, но у них ничего не получалось. Следует отметить Владимира Белоцерковца, которого можно было заметить и в атаке, и в защите. Шок... Именно такое слово подходят для того, чтобы охарактеризовать состояние Юрия Максимова.

Уже в начале второго тайма Виливальд завалил на газон Ндукве и арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Скляр с пенальти не переиграл Паламарчука. Удар был выполнен прямо по центру – голкипер ногами отбил мяч. Это пятый подряд пенальти, который парирует Паламарчук. Это фантастика! Алексей повторил рекордную серию Дмитрия Ризныка, который в сезоне 2021/22 за "Ворсклу" также отразил пять подряд пенальти в УПЛ.

Полтавчане продолжили играть первым номером, но стоит отметить защиту "Ингульца". К тому же, позиционный футбол не сильная сторона "Ворсклы". Хозяева сегодня откровенно разочаровали своей игрой, а вот петровцы произвели приятное впечатление. На 87-й минуте мог забивать мяч престижа Пердута, но он попал в перекладину. Точку в матче на 90+3 минуте поставил Белоцерковец, реализовавший выход один на один.

В итоге, первая в сезоне победа "Ингульца". Теперь у "Ингульца", "Левого Берега" и "Оболони" по девять очков. Киевляне в этом туре играют между собой.

Vbet Лига. 15-й тур

"Ворскла" - "Ингулец" 0:3

Голы: Лосенко (1), Пятов (14), Белоцерковец (90+3)

Нереализованный пенальти: Скляр (48)

"Ворскла": Исенко - Пердута, Гучек, Бацула, Крупский - Скляр, Павлюк (Кулаковский, 78), Челядин - Кане, Ковталюк (Ндукве, 46), Иеде (Нестеренко, 46)

"Ингулец": Паламарчук - Малыш (Дубилей, 78), Виливальд, Шершень, Мысык - Волохатый (Лисняк, 72) - Пятов (Сад, 72), Белоцерковец, Лосенко, Могильный - Резепов (Кисленко, 72)