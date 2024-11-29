Защитник Ворсклы: Верю, что меня прорвет и я вернусь на тот же уровень

Защитник "Ворсклы" Виктор Корниенко рассказал о своей травме, полученной в сезоне 2022/23.

- Я вам скажу так. Один тренер сказал мне такие слова: "Сколько ты пропустил из-за травмы, столько времени уйдет и на восстановление". Могу подтвердить, что это так и есть. Я тоже думал, получив травму, что сейчас я восстановлюсь, все будет быстро и я верну себя к той форме, которую я имел. А на самом деле оказалось не так. Очень трудно вернуться к той форме, которая у меня была. Но главное в этой ситуации, что если ты чего-то хочешь и веришь в это, то обязательно достигнешь этого результата. Я работаю дальше, верю, надеюсь, что меня прорвет и я вернусь на тот же уровень.

- Как психологически молодому игроку пережить такой критический момент в карьере, когда ты должен играть, ты полон сил, а в реальности - находишься на длительном больничном?

- Это очень трудно, но это не самое страшное, что может быть в жизни. Самое главное, это чтобы у нас в стране закончилась война. А что касается травмы, то футбол - это трудно, как морально, так и физически. Конкретно в этой ситуации ты постоянно находишься морально-подавленным. Потому что ты знаешь, в какой футбол ты можешь играть, каких результатов достигать, а тут такая травма и столько времени проходит мимо тебя. А футбольная жизнь короткая ...

- Понятное дело, что в этой ситуации поддержала семья. А кто из игроков выразил наибольшую поддержку?

- На тот момент я играл за "Шахтер". Тогда тренером был Игорь Йовичевич. Был матч Лиги чемпионов с "Лейпцигом", вся команда выходила со мной на связь перед этой игрой. Это было очень приятно.

Плюс, со многими ребятами, с кем я играл за национальную и молодежную сборную, также контактировали. Все поддержали меня, - рассказал Корниенко.