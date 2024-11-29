ЛНЗ - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Суббота в родной УПЛ начнется с противостояния команд Андреса Карраско и Олега Шандрука. ЛНЗ имеет серию из двух поражений подряд в украинском чемпионате, а "Верес" не проигрывал уже 9 поединков.

На данный момент, черкасская и ровенская команды расположились на 7-й и 9-й позициях в турнирной таблице, соответственно. Разница между коллективами составляет всего лишь 2 очка.

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Поединок 15-го тура УПЛ сезона 2024/2025 ЛНЗ - "Верес" состоится в субботу, 30-го ноября 2024-го года, в 13:00. Встреча пройдет в Черкассах, на "Черкассы-Арене".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).