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ЛНЗ - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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ЛНЗ - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

Суббота в родной УПЛ начнется с противостояния команд Андреса Карраско и Олега Шандрука. ЛНЗ имеет серию из двух поражений подряд в украинском чемпионате, а "Верес" не проигрывал уже 9 поединков.

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На данный момент, черкасская и ровенская команды расположились на 7-й и 9-й позициях в турнирной таблице, соответственно. Разница между коллективами составляет всего лишь 2 очка.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 15-го тура УПЛ сезона 2024/2025 ЛНЗ ЛНЗ - "Верес" Верес состоится в субботу, 30-го ноября 2024-го года, в 13:00. Встреча пройдет в Черкассах, на "Черкассы-Арене".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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