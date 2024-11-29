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Футболист Ворсклы сказал все, что думает о главном тренере Максимове
Нет никаких проблем во взаимоотношениях с тренером
Фото: СК Дніпро-1
Защитник "Ворсклы" Виктор Корниенко поделился своими впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Юрия Максимова.
"Для меня он - новый тренер, но для большинства футболистов "Ворсклы" это знакомая история. Они работали вместе, ребята знают требования Юрия Вильевича.
У них не было никаких проблем с адаптацией. Для меня, в принципе, тоже нет проблем, я работал с разными тренерами. Вильевич пришел, рассказал свои требования, я услышал и увидел их на первых тренировках и в первом матче. Проблем с этим нет.
Индивидуальный разговор был. Перед первым матчем после его возвращения, это была игра с "Вересом". Он вызвал меня, мы пообщались, все хорошо", - сказал Корниенко в интервью изданию Український футбол.
Напомним, что Юрий Максимов возглавил полтавскую "Ворсклу" в конце октября этого года.
Ранее Виктор Корниенко вспомнил свое длительное восстановление после тяжелой травмы.
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