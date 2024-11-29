Футболист Ворсклы сказал все, что думает о главном тренере Максимове

Защитник "Ворсклы" Виктор Корниенко поделился своими впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Юрия Максимова.

"Для меня он - новый тренер, но для большинства футболистов "Ворсклы" это знакомая история. Они работали вместе, ребята знают требования Юрия Вильевича.

У них не было никаких проблем с адаптацией. Для меня, в принципе, тоже нет проблем, я работал с разными тренерами. Вильевич пришел, рассказал свои требования, я услышал и увидел их на первых тренировках и в первом матче. Проблем с этим нет.

Индивидуальный разговор был. Перед первым матчем после его возвращения, это была игра с "Вересом". Он вызвал меня, мы пообщались, все хорошо", - сказал Корниенко в интервью изданию Український футбол.