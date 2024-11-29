Клуб АПЛ интересуется хавбеком Динамо. Там уже играет украинец – Источник

Английский "Борнмут" заинтересовался полузащитником "Динамо" Владимиром Бражко, сообщает Футбол 24.

По данным источника, представители "вишенок" следили за его выступлениями во время ноябрьских матчей сборной Украины и Лиги Европы. Трансфер футболиста в английский клуб может состояться летом 2025 года, а ориентировочная сумма сделки составляет 20 миллионов евро.

Напомним, контракт Бражка с "Динамо" действует до 30 июня 2028 года. В этом сезоне 22-летний украинец сыграл за столичный клуб в 21 матче, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Отметим, что за "Борнмут" выступает защитник сборной Украины Илья Забарный.