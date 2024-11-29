  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс – Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30 ноября 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Кривбас

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" и "Кривбасс" занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице УПЛ, разделенные лишь одним очком. Это будет очень интересное и напряженное противостояние.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч 15 тура УПЛ 2024/25 между "Кривбассом" и "Полесьем" состоится в субботу, 30 ноября, в 15:30 в Кривом Роге на стадионе "Гірник". Смотреть трансляцию матча на телеканале УПЛ ТВ можно на платформах Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, OmegaTV.

Favbet
2.58
3.10
3.00
Узнать больше

Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Старт тура. Ворскла - Ингулец. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Защитник Левого Берега перед матчем с Оболонью: Настроены прервать серию без побед
yellow-arrow
Ворскла против Ингульца: стали известны составы на матч УПЛ
Кривбасс (Кривой Рог) УПЛ Украинская Премьер-лига Полесье (Житомир) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости