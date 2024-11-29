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Кривбасс – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс – Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30 ноября 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас
"Полесье" и "Кривбасс" занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице УПЛ, разделенные лишь одним очком. Это будет очень интересное и напряженное противостояние.
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Матч 15 тура УПЛ 2024/25 между "Кривбассом" и "Полесьем" состоится в субботу, 30 ноября, в 15:30 в Кривом Роге на стадионе "Гірник". Смотреть трансляцию матча на телеканале УПЛ ТВ можно на платформах Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, OmegaTV.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в
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