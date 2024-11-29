Леоненко: Сложно назвать Ашура даже физруком. Очень уважаю Буткевича, но его постоянно обманывают

Бывший украинский нападающий, а ныне эксперт Виктор Леоненко подверг жесткой критике тренерские способности наставника "Полесья" Имада Ашура, а также заявил, что президента житомирского клуба Геннадия Буткевича "постоянно обманывают".

"Что происходит с "Полесьем"? Ответ прост. В "Полесье" тренеры смешны. Мне сложно назвать Ашуру даже физруком.

Я очень уважаю Буткевича, но его постоянно обманывают, втюхивая в клуб непонятных людей. Это касается не только Буткевича, но и большинства президентов, даже за границей, глядя на непонятные трансферы и большие зарплаты.

Я хочу познакомиться с Буткевичем лично и объяснить ему, что и как. Дурят его очень серьезно. Деньги в клуб он вкладывает большие, а результата нет.

У нас в клубах преимущественно жополизы работают, лобзают президентам. Вот поэтому я туда и не лезу. Меня просто не возьмут, потому что я буду говорить президенту правду в лицо, как Максимов. Поэтому Макса то выбрасывают из клубов, то берут назад», - сказал Леоненко.

Напомним, безвыигрышная серия "Полесья" в УПЛ длится уже 5 матчей.