  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла против Ингульца: стали известны составы на матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла против Ингульца: стали известны составы на матч УПЛ

Премьер-лига

Начало - в 15:30

Ворскла против Ингульца: стали известны составы на матч УПЛ

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" будет принимать "Ингулец" в рамках 15-го тура УПЛ. Наставники обеих команд назвали стартовые составы команд на очную встречу.

Читайте такжеВорскла - Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 29.11.2024

"Ворскла": Исенко, Пердута, Гучек, Бацула, Крупский, Челядин, Скляр, Павлюк, Иеде, Кане, Ковталюк,

Запасные: Домолега, Кулаковский, Корниенко, Хрипчук, Черноморец, Ндукве, Нестеренко.

"Ингулец": Паламарчук, Виливальд, Малыш, Шершень, Мысык, Лосенко, Волохатый, Пятов, Белоцерковец, Могильный, Резепов,

Запасные: Жилкин, Сидоренко, Чабан, Сад, Лисняк, Пушкарев, Кисленко, Дубилей, Гаджук, Скороход, Бенедюк.

Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

Читайте такжеВорскла - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
По теме
yellow-arrow
Старт тура. Ворскла - Ингулец. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Защитник Левого Берега перед матчем с Оболонью: Настроены прервать серию без побед
yellow-arrow
Ворскла - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости