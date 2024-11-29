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Ворскла против Ингульца: стали известны составы на матч УПЛ
Начало - в 15:30
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" будет принимать "Ингулец" в рамках 15-го тура УПЛ. Наставники обеих команд назвали стартовые составы команд на очную встречу.
"Ворскла": Исенко, Пердута, Гучек, Бацула, Крупский, Челядин, Скляр, Павлюк, Иеде, Кане, Ковталюк,
Запасные: Домолега, Кулаковский, Корниенко, Хрипчук, Черноморец, Ндукве, Нестеренко.
"Ингулец": Паламарчук, Виливальд, Малыш, Шершень, Мысык, Лосенко, Волохатый, Пятов, Белоцерковец, Могильный, Резепов,
Запасные: Жилкин, Сидоренко, Чабан, Сад, Лисняк, Пушкарев, Кисленко, Дубилей, Гаджук, Скороход, Бенедюк.
Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.
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