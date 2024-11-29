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Защитник Левого Берега перед матчем с Оболонью: Настроены прервать серию без побед

Премьер-лига

Валерий Самар является воспитанником "пивоваров"

Защитник Левого Берега перед матчем с Оболонью: Настроены прервать серию без побед

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Защитник "Левого Берега" Валерий Самар поделился своими ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против "Оболони". Отметим, что Валерий является воспитанником "пивоваров".

"Уже имели возможность разобрать игру о "Рухе". Остались не совсем довольны, ведь длительное время не можем забить. Тренеры указали на ошибки и двигаемся дальше. Сложно быть довольным матчем, который ты проиграл. Сейчас уже настраиваемся на следующую игру. В привычном режиме готовимся к встрече против "Оболони". На теоретическом занятии разберем сильные и слабые стороны соперника. На тренировках акцентируем внимание на атаке. Надеюсь, что наконец-то сможем забить.

В плей-офф за выход в УПЛ уже встречались с "Оболонью", но с тех пор у этой команды сменился тренер. Для нас это очень принципиальная игра, если учитывать турнирное положение. В каждом матче нам есть что доказывать. Я воспитанник "Оболони" и в команде еще остались тренеры, с которыми работал.

"Оболонь" - это непростой соперник, который старается придерживаться своей структуры игры. Дополнительно мотивировать на заключительные матчи нашу команду не надо. Мы настроены наконец прервать эту серию без побед. Хочу пригласить болельщиков на матч, ведь для нас очень важна ваша поддержка", - приводит слова Самара официальный сайт клуба.

Напомним, матч "Левый Берег" - "Оболонь" пройдет в субботу, 30 ноября. Начало - в 18:00.

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Оболонь (Киев) Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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