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Шок. Ингулец забил Ворскле два безответных гола в начале игры - один из них на первой минуте. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Чем ответит команда Максимова?

Шок. Ингулец забил Ворскле два безответных гола в начале игры - один из них на первой минуте. ВИДЕО

inhulets.com

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ингулец" повел со счетом 2:0 в выездном матче 15-го тура украинской Премьер-Лиги против "Ворсклы".

Уже на первой минуте дальним ударом распечатал ворота хозяев 20-летний Иван Лосенко (для него этот забитый мяч стал дебютным в рамках УПЛ), а развил преимущество гостей Александр Пятов.

Текстовую трансляцию поединка можете читать на нашем сайте.

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