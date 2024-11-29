Премьер-лига
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Шок. Ингулец забил Ворскле два безответных гола в начале игры - один из них на первой минуте. ВИДЕО
Чем ответит команда Максимова?
inhulets.com
"Ингулец" повел со счетом 2:0 в выездном матче 15-го тура украинской Премьер-Лиги против "Ворсклы".
Уже на первой минуте дальним ударом распечатал ворота хозяев 20-летний Иван Лосенко (для него этот забитый мяч стал дебютным в рамках УПЛ), а развил преимущество гостей Александр Пятов.
Текстовую трансляцию поединка
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