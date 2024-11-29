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Цыганык: Такое ощущение, что некоторые игроки Динамо просто доигрывают
Эксперт считает, что к первой команде нужно подпускать свежую кровь
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык после очередного поражения "
"У меня такое ощущение, что некоторые игроки "Динамо" больше никогда не перейдут на новый уровень. Они просто доигрывают. Не надо держать таких футболистов. Нужно отпустить.
В клубе должна быть свежая кровь. Есть игроки, которых передержат и они больше не принесут пользу. Сейчас "Динамо" имеет качественную команду 2006 года. Костюк (тренер U-19 – прим.) почти вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Оттуда можно взять новых футболистов", – сказал Цыганык.
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