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Повторил исторический рекорд. Кипер Ингульца Паламарчук взял пятый подряд пенальти в УПЛ. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Алексей Паламарчук потянул пенальти в матче с Ворсклой

Повторил исторический рекорд. Кипер Ингульца Паламарчук взял пятый подряд пенальти в УПЛ. ВИДЕО

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 15-го тура УПЛ открывается матчем, в котором "Ворскла" принимает "Ингулец".

"Ингулец" в первом тайме шокировал хозяев, забив два быстрых гола, но после перерыва полтавчане вернулись.

Ндукве, который вышел в перерыве на замену, заработал пенальти, но Паламарчук потянул удар от Скляра! Лидер "Ворсклы" пробил не лучшим образом, но это не отнимает заслуги у кипера!

И это 5-й подряд отбитый пенальти у Паламарчука в УПЛ – вратарь повторил рекордную серию Дмитрия Ризныка, который в сезоне 2021/22 за "Ворсклу" также отразил пять подряд пенальти в УПЛ.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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