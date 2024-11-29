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Повторил исторический рекорд. Кипер Ингульца Паламарчук взял пятый подряд пенальти в УПЛ. ВИДЕО
Алексей Паламарчук потянул пенальти в матче с Ворсклой
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
Матч 15-го тура УПЛ открывается матчем, в котором "Ворскла" принимает "Ингулец".
"Ингулец" в первом тайме шокировал хозяев, забив два быстрых гола, но после перерыва полтавчане вернулись.
Ндукве, который вышел в перерыве на замену, заработал пенальти, но Паламарчук потянул удар от Скляра! Лидер "Ворсклы" пробил не лучшим образом, но это не отнимает заслуги у кипера!
И это 5-й подряд отбитый пенальти у Паламарчука в УПЛ – вратарь повторил рекордную серию Дмитрия Ризныка, который в сезоне 2021/22 за "Ворсклу" также отразил пять подряд пенальти в УПЛ.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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