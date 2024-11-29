Повторил исторический рекорд. Кипер Ингульца Паламарчук взял пятый подряд пенальти в УПЛ. ВИДЕО

Матч 15-го тура УПЛ открывается матчем, в котором "Ворскла" принимает "Ингулец".

"Ингулец" в первом тайме шокировал хозяев, забив два быстрых гола, но после перерыва полтавчане вернулись.

Ндукве, который вышел в перерыве на замену, заработал пенальти, но Паламарчук потянул удар от Скляра! Лидер "Ворсклы" пробил не лучшим образом, но это не отнимает заслуги у кипера!

И это 5-й подряд отбитый пенальти у Паламарчука в УПЛ – вратарь повторил рекордную серию Дмитрия Ризныка, который в сезоне 2021/22 за "Ворсклу" также отразил пять подряд пенальти в УПЛ.