"Сделаем определенные коррективы", - хавбек Кривбасса надеется на реванш в матче с Полесьем

Хавбек " Кривбасса " Артур Микитишин поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ с "Полесьем", который состоится в субботу, 30 ноября.

- Игра с "Полесьем" – сверхпринципиальная для обеих команд?

- Этот матч будет действительно принципиальным для обеих команд, ведь если посмотреть на турнирную таблицу, "Кривбасс" находится на пятой позиции, "Полесье" на четвертой, а это уже борьба "за шесть очков". Думаю, что эта игра будет очень боевой и насыщенной. Этот матч может многое решить для распределения мест в итоге.

– Кубковый матч против "Полесья" еще в памяти?

- Конечно, эта игра была всего-навсего месяц назад. Мы сделаем определенные коррективы, поэтому, надеюсь, в этот раз результат матча для нас более положительный.

- Возвращение после повреждений Дибанго, Хомченовского в последних матчах – приятный бонус для команды?

– Да. Сейчас команде нужны все игроки. Мы очень рады, что все футболисты, которые были травмированы, наконец возвращаются на поле. Они помогут команде набирать очки и двигаться вперед еще увереннее.

– "Кривбасс" не играл на родном стадионе почти месяц. Соскучились по болельщикам?

- Конечно, всегда приятнее играть дома при поддержке родных болельщиков, которые помогают и подгоняют команду одерживать победу. Красно-белые фаны невероятно заряжают нас. С нетерпением ждем встречи с ними.