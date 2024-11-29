Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Сделаем определенные коррективы", - хавбек Кривбасса надеется на реванш в матче с Полесьем
В субботу Кривбасс примет Полесье
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Хавбек "
- Игра с "Полесьем" – сверхпринципиальная для обеих команд?
- Этот матч будет действительно принципиальным для обеих команд, ведь если посмотреть на турнирную таблицу, "Кривбасс" находится на пятой позиции, "Полесье" на четвертой, а это уже борьба "за шесть очков". Думаю, что эта игра будет очень боевой и насыщенной. Этот матч может многое решить для распределения мест в итоге.
– Кубковый матч против "Полесья" еще в памяти?
- Конечно, эта игра была всего-навсего месяц назад. Мы сделаем определенные коррективы, поэтому, надеюсь, в этот раз результат матча для нас более положительный.
- Возвращение после повреждений Дибанго, Хомченовского в последних матчах – приятный бонус для команды?
– Да. Сейчас команде нужны все игроки. Мы очень рады, что все футболисты, которые были травмированы, наконец возвращаются на поле. Они помогут команде набирать очки и двигаться вперед еще увереннее.
– "Кривбасс" не играл на родном стадионе почти месяц. Соскучились по болельщикам?
- Конечно, всегда приятнее играть дома при поддержке родных болельщиков, которые помогают и подгоняют команду одерживать победу. Красно-белые фаны невероятно заряжают нас. С нетерпением ждем встречи с ними.
Популярное сейчас
- УПЛ. Ворскла - Ингулец 0:3. Дебютная в сезоне победа аутсайдера
- Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от реванша против Дюбуа
- Четвертая ракетка мира отреагировал на проваленный допинг-тест Свентек и обратился к болельщикам
- "Ситуация очень стрессовая", - Пушич заявил, что зимой намерен провести переговоры с Шахтером
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Шок. Ингулец забил Ворскле два безответных гола в начале игры - один из них на первой минуте. ВИДЕО