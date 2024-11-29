Кобин: Сейчас модное слово "современный" футбол – постараемся это делать

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 15-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:0).

"Нам сегодня нужна была победа, а с каким счетом – неважно. Важно то, что мы продолжаем верить в то, что мы делаем. Мы все наполнены той надеждой и футболом, которую мы хотим видеть от команды.

Я хочу видеть от своей команды агрессивную игру с высоким блоком, интенсивностью. Каждый должен работать на 100%. Мы должны играть в сбалансированный футбол. Сейчас модное слово "современный" футбол – агрессивный прессинг, хорошо организованные переходные фазы и стандартные положения. Постараемся это делать.

Чуть-чуть в начале чемпионата мы потеряли время, сделали ставку не на тех игроков, которые это могут делать. Я считаю, что мы на правильном пути. Да, мы проиграли "Динамо", "Шахтеру", но для меня это не был показатель. Я просто вижу каждый день на тренировке как команда работает и к чему стремится", – сказал Кобин.