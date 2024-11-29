"Крутой тренер и мотиватор, сплотил команду", - защитник Шахтера расхвалил Йовичевича

Защитник " Шахтера " Виктор Корниенко, который сейчас играет в аренде в "Ворскле", рассказал о работе в донецком клубе с Игорем Йовичевичем.

– Внешне казалось, что Игорь Йовичевич важной составляющей считал атмосферу в команде. Это правда?

– Очень крутой тренер и мотиватор. Когда он пришел, то, чтобы навел порядок, но так сплотил коллектив, что атмосфера в команде была невероятной. Каждая тренировка, завтрак, обед, ужин, теория или официальная игра – эмоции всегда были классными. Йовичевич – большой молодец.