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"Крутой тренер и мотиватор, сплотил команду", - защитник Шахтера расхвалил Йовичевича
Виктор Корниенко рассказал про Игоря Йовичевича
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Защитник "
– Внешне казалось, что Игорь Йовичевич важной составляющей считал атмосферу в команде. Это правда?
– Очень крутой тренер и мотиватор. Когда он пришел, то, чтобы навел порядок, но так сплотил коллектив, что атмосфера в команде была невероятной. Каждая тренировка, завтрак, обед, ужин, теория или официальная игра – эмоции всегда были классными. Йовичевич – большой молодец.
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